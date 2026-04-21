「和平之旅沒讓台灣人漏氣」　鄭麗文：越本土越了解兩岸要相親相愛

▲鄭麗文21日出席屏東縣婦女菁英領袖成長營活動。（圖／國民黨提供）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文10日與中共中央總書記習近平見面。鄭麗文今（21日）在屏東表示，和平之旅沒有讓國民黨、台灣人與女性漏氣，相信在座的姊妹從頭到尾相信並支持她。鄭麗文也說，誰說本土愛台灣不能支持兩岸和平？越本土越了解兩岸要相親相愛，大陸是台灣的機會，不是威脅，只在一念之間便改變想法。

鄭麗文21日出席屏東縣婦女菁英領袖成長營活動。事後國民黨發布新聞稿表示，鄭麗文在活動致詞時說，和平之旅沒有讓國民黨、台灣人與女性漏氣，證明了女性發揮價值，撐起一片天。鄭強調，婦女朋友走出家庭、走進黨部，關心社會國家，關心並支持她訪陸，胸懷寬廣，這份善意跟正念足以感動身邊的人。

鄭麗文表示，「和平這條路，一步一步開始走，路是人走出來」，即使再難，一件件開始做，路越多人走就越平坦寬廣，就越多人加入行列。心存善念為國家好，為了自己與下一代，即使荊棘滿布，堅定下去，匯聚越多正能量，力量就越來越大。

提及曾被問為何有勇氣到大陸見習近平？鄭麗文說，當對岸把你當自己人便倍感親切，原來彼此「拜相同公嬤」，就能夠從陌生到熟悉，從不了解到了解，而習近平說「一家人好好說，沒有不能商量的事」，所以兩岸超過一百年分隔，需要慢慢談，找到一樣的地方，避免戰爭，她一定珍惜和平的機會。

鄭麗文提到，參訪小米汽車時，特別為她準備的水瓶寫著「深水藍」，上面寫「勇氣是我們可以送給這個時代最好的回應」。她說，大時代動盪不安、變化萬千，人類生活水準進步，有無限可能，如果害怕不敢面對挑戰，無法享受時代巨大紅利。如果勇敢走出去，過程不會一帆風順，有挫折與困難，只要堅持，總有一天可以享受到紅利。

對於訪問大陸被質疑，鄭麗文表示，她相信屏東在座的姊妹從頭到尾相信並支持她，未來還有更多挑戰。她指出，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉也一樣面對參選屏東的質疑，但蘇相信為屏東做事的選擇與初衷是對的，「事在人為」，事一件件做，路一步步走，關關難過關關過，堅持到底，所以她要請婦女朋友擔任她的分身、和平的使者，以及蘇清泉的分身，幫她與蘇清泉在屏東宣傳。

鄭麗文表示，誰說本土愛台灣不能支持兩岸和平？越本土越了解兩岸要相親相愛，大陸是台灣的機會，不是威脅，只在一念之間便改變想法。鄭麗文告訴現場的婦女朋友，長期被洗腦的民進黨支持者很難短時間改變想法，所以不要從最難挑戰，要從中間淺藍、淺綠開始影響，讓身邊親友因為認識你、相信你。

隨著年底九合一選舉即將到來，鄭麗文說，如果國民黨在屏東勝利，就足以證明台灣人覺醒，不想繼續被綠營欺騙，證明台灣人要和平、要發展。她希望台灣重新變回善良、分清是非黑白對錯的社會，希望屏東姊妹繼續支持蘇清泉，也讓外縣市朋友提前回來投票，每一票都很珍貴，鄭主席更提醒，監票要做到位，不要重演「搥心肝」。