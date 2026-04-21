停辦不廢校！新橋校區活化轉型　台南打造大新營共融健康基地

▲台南新營新橋校區轉型為共融健康基地，活化校園空間。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對少子化趨勢，台南市推動校園活化再利用，新營區新橋國小校區成功轉型，教育局21日宣布，原新橋校區在新興國小規劃下，攜手財團法人脊髓損傷社會福利基金會合作，打造為大新營地區「多元學習與共融通用健康基地」，為地方注入新活力。

台南市長黃偉哲表示，此案是公私協力的具體成果，不僅讓閒置校園重獲新生，也為社區提供更多元服務。透過整合政府與民間資源，讓空間發揮最大效益，成為地方發展的重要助力。

教育局長鄭新輝指出，「停辦不廢校」是市府面對人口結構改變的重要策略。此次由脊髓損傷基金會認養校區，規劃作為巡迴服務車基地，並推出預防長者跌倒的健身課程，回應高齡化社會需求，打造融合學習、關懷與健康的多功能場域。

新興國小校長張菁峯表示，校方依據教育局相關規定辦理認養評選，由基金會脫穎而出。未來將結合新營樂齡學習中心與社區大學資源，推動健康促進與在地藝能課程，並爭取銀髮健身俱樂部計畫，讓校區成為持續提供學習機會的社區據點。

教育局強調，此次案例證明，即使校園停辦，仍可透過創新規劃轉型為社區資產，不僅延續教育功能，更拓展為服務民眾的重要平台。