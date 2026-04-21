不只一人受害！檢舉違停後「遭冒名訂披薩」　新北警報檢偵辦

▲新北民眾檢舉違停後，竟遭冒名訂披薩。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

新北市有民眾檢舉違停後，收到多筆餐廳、披薩訂單，被冒名訂購餐點，懷疑個資外洩。蘆洲警分局回應，已接獲2人報案，將主動報請地檢署指揮偵辦，若有員警涉及不法絕不護短。

根據臉書社團「我是蘆洲人」貼文，一名網友指18日上午行經五股區芳洲六路一帶時，發現多輛汽車違停，隨即撥打110報案檢舉，但因未見警員到場處理，他隨後又再致電檢舉，並收到檢舉成功的通知。

隨後，該網友莫名收到多筆餐廳、披薩的訂單簡訊，發現自己的手機號碼被冒用，且訂位名字顯示「方洲六」，懷疑個資是否因檢舉報案而被盜用、惡作劇。

社團今天接獲另一人私訊表示，遇到相同情況。據悉一名蘆洲民眾6日向警方檢舉占用道路相關案件後，也被冒用本名和電話訂購披薩訂單，事發後至派出所報案；他原本以為只是個案，直到看到社團貼文後，才發現其他人也有類似遭遇。

新北市警察局蘆洲分局今天回應，目前已受理2位民眾報案，將主動報請新北地檢署指揮偵辦，並已向相關店家調閱訂單資料追查，若有員警涉及不法，絕不護短移送法辦，並處以最嚴厲處分；若非員警涉案，也將釐清真相、還給清白，絕對勿枉勿縱。

另外，新北市警察局為展現嚴查嚴辦決心，指示督察室風紀股長下午前往分局交接案件，全案改由警察局督察室主導偵辦。