不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區日前一名47歲王姓熊貓外送員，遭店家爆料利用平台系統漏洞，領取餐點後並沒有將餐點交給消費者，反而將餐點據為己有，受害店家將外送員正面照貼到臉書社團。樹林警分局主動發現後介入調查，今（21日）下午將王男帶回偵訊。王男辯稱是因不滿遭棄單賺不到外送費，才會報復性領餐丟掉，警方訊後依詐欺罪將他函送偵辦。

▼樹林冰店及手搖飲店家遭熊貓外送員詐領餐點 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

17日有被害店家在臉書社團公開一張外送員的正面照片，指控這名外送員領餐後並未完成送餐任務，但挫冰跟手搖飲不知去向，惡劣行為造成店家損失。樹林警分局發現臉書貼文後，主動展開調查，調閱店家周邊及相關路口監視器，並比對車號與身分，迅速鎖定涉案的王姓外送員。

今天下午3時許，警方循線將王男帶回偵訊，王應訊時坦承侵占餐點，但他辯稱，當時是因為遭到棄單，心理不平衡，認為自己白跑一趟又賺不到外送費，一時氣憤下，才會在領取餐點後，直接將餐點丟棄，但警方對他說法持保留態度。

目前已有受害的手搖飲店及冰店業者到派出所說明，儘管王男辯稱是為了洩憤而丟棄餐點，但領餐後未依約送達造成店家實質財產損失明顯觸法，警方訊後依詐欺罪將王函送新北地檢署偵辦，並擴大追查是否還有其他店家受害，並呼籲相關業者若有類似遭遇，應主動報案以維護權益。

▼警方循線帶回涉案王姓外送員 。（圖／記者陳以昇翻攝）