　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區日前一名47歲王姓熊貓外送員，遭店家爆料利用平台系統漏洞，領取餐點後並沒有將餐點交給消費者，反而將餐點據為己有，受害店家將外送員正面照貼到臉書社團。樹林警分局主動發現後介入調查，今（21日）下午將王男帶回偵訊。王男辯稱是因不滿遭棄單賺不到外送費，才會報復性領餐丟掉，警方訊後依詐欺罪將他函送偵辦。

▼樹林冰店及手搖飲店家遭熊貓外送員詐領餐點 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼樹林冰店及手搖飲店家遭熊貓外送員詐領餐點，警方循線帶回涉案王姓外送員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

17日有被害店家在臉書社團公開一張外送員的正面照片，指控這名外送員領餐後並未完成送餐任務，但挫冰跟手搖飲不知去向，惡劣行為造成店家損失。樹林警分局發現臉書貼文後，主動展開調查，調閱店家周邊及相關路口監視器，並比對車號與身分，迅速鎖定涉案的王姓外送員。

今天下午3時許，警方循線將王男帶回偵訊，王應訊時坦承侵占餐點，但他辯稱，當時是因為遭到棄單，心理不平衡，認為自己白跑一趟又賺不到外送費，一時氣憤下，才會在領取餐點後，直接將餐點丟棄，但警方對他說法持保留態度。

目前已有受害的手搖飲店及冰店業者到派出所說明，儘管王男辯稱是為了洩憤而丟棄餐點，但領餐後未依約送達造成店家實質財產損失明顯觸法，警方訊後依詐欺罪將王函送新北地檢署偵辦，並擴大追查是否還有其他店家受害，並呼籲相關業者若有類似遭遇，應主動報案以維護權益。

▲▼樹林冰店及手搖飲店家遭熊貓外送員詐領餐點，警方循線帶回涉案王姓外送員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方循線帶回涉案王姓外送員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼樹林冰店及手搖飲店家遭熊貓外送員詐領餐點，警方循線帶回涉案王姓外送員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
341 1 7742 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幕後／國安情資：中國祭3手段　逼迫3島國撤銷賴清德專機飛航許
12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6
快訊／台中龍井「汽車猛撞大貨車」　副駕女破頭宣告不治
登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派
快訊／台新證下單頻出包！　金管會：最重罰600萬
快訊／賴清德出訪史瓦帝尼確定取消
航空大亂「至少持續到7月」　CNN點名廉航最先出局
外資買超台股逾600億居史上第7大　買最多10檔一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／銀泰佶詐貸吸金5.3億　檢調第二波搜索約談4人

洗錢182億！台泰聯手破博弈、詐團台灣水房　主嫌爽買上億豪宅

快訊／台中龍井「汽車猛撞大貨車」　副駕女破頭宣告不治

「大姐大打壓」槓李烈挨告　錢人豪願「澄清文PO臉書」解纏訟

高市里長曾毒駕撞車判2月　民進黨「不予提名」最重開除黨籍

桃園婦穿越馬路遭擊落！轎車跨雙黃線再撞對向2車　驚悚畫面曝

快訊／載運裝甲車離奇燒2次！拖板車通霄起火…開到中和履帶冒煙

快訊／投資洋酒吸金7千萬　「WhiskyCode」負責人遭檢調5路搜索

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不只一人受害！檢舉違停後「遭冒名訂披薩」　新北警報檢偵辦

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

「小孩過世怎麼處理？」禮儀師見詭異提問 機警報警揭虐童致死內幕｜奇摩知識+虐童致死案｜《我在案發現場》

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

分局長噴辣椒水害慘柯文哲　白營怒：警察犯錯還要自己人查4天

快訊／銀泰佶詐貸吸金5.3億　檢調第二波搜索約談4人

洗錢182億！台泰聯手破博弈、詐團台灣水房　主嫌爽買上億豪宅

快訊／台中龍井「汽車猛撞大貨車」　副駕女破頭宣告不治

「大姐大打壓」槓李烈挨告　錢人豪願「澄清文PO臉書」解纏訟

高市里長曾毒駕撞車判2月　民進黨「不予提名」最重開除黨籍

桃園婦穿越馬路遭擊落！轎車跨雙黃線再撞對向2車　驚悚畫面曝

快訊／載運裝甲車離奇燒2次！拖板車通霄起火…開到中和履帶冒煙

快訊／投資洋酒吸金7千萬　「WhiskyCode」負責人遭檢調5路搜索

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不只一人受害！檢舉違停後「遭冒名訂披薩」　新北警報檢偵辦

還看不到亞運比賽場地！13歲滑板天才林逸凡仍有自信拚獎牌

社宅＋重劃雙引擎　花蓮北昌房市迎長線利多

快訊／銀泰佶詐貸吸金5.3億　檢調第二波搜索約談4人

賴清德出訪史瓦帝尼喊卡　綠委：習近平在測試台人是否習慣被限制

洗錢182億！台泰聯手破博弈、詐團台灣水房　主嫌爽買上億豪宅

男山區迷途急求助　太麻里警迅速定位尋獲護送返家

兆豐金近50萬股民嗨翻！　每股擬配1.75元史上新高

劉子杰自培拚上一軍首度先發　曾豪駒期待複製二軍火燙表現

幕後／國安情資：中國祭3手段　逼迫3島國撤銷賴清德專機飛航許可

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

【桃園夜市驚見惡霸】鬧事男恐嚇攤商踹機車　遇刺青哥制止秒慫

社會熱門新聞

「改造雄女」網紅涉洗錢1.7億　被收押起訴

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

為湯圓打死妻　鹿港恐怖里長4／23宣判

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

即／台南校園傳憾事　女學生墜樓送醫不治

柯建銘慘了！　斷杖擊傷徐巧芯案將遭拘提

即／台中自小客追撞大貨車　2人命危搶救中

即／不拘提柯建銘了！原因曝光

辣椒水分局長背景曝　笑喊：尷尬的是別人

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

即／黑白切少東遭斷手斷腳！　3共犯赴警局投案了

辣椒水分局長2度隱瞞被拔官　盧秀燕撂重話

藝人何篤霖兄打籃球倒地　花蓮警接力救回

更多熱門

相關新聞

39歲外送員騎車自摔　當場斷氣搶救無效亡

39歲外送員騎車自摔　當場斷氣搶救無效亡

台中市一名蔡姓外送員昨晚騎車行經東區十甲東路，不明原因自摔倒地，警消到場時，發現人已經沒有呼吸心跳，趕緊將人送醫院搶救，仍宣告不治死亡。警方初判，蔡男頭部也沒有外傷，死因要待相驗才能釐清。

老公涉詐欺　藍議員是國民黨要角二代

老公涉詐欺　藍議員是國民黨要角二代

藍議員老公涉詐欺　「洗產地」手法曝光

藍議員老公涉詐欺　「洗產地」手法曝光

AI造假保險理賠！英國2025年詐欺案激增71%

AI造假保險理賠！英國2025年詐欺案激增71%

國民黨推鞭刑公投　綠議員籲黨內提對案：把共諜、反滲透法也列入

國民黨推鞭刑公投　綠議員籲黨內提對案：把共諜、反滲透法也列入

關鍵字：

樹林熊貓外送員詐欺

讀者迴響

熱門新聞

朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝

「改造雄女」網紅涉洗錢1.7億　被收押起訴

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

退出民眾黨34天！林靖冠：接受民進黨徵召參選議員

為湯圓打死妻　鹿港恐怖里長4／23宣判

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

男「砸10萬入珠30顆」害妻痛爆！醫勸全挖他拒絕：捨不得

台「名模教母」獨子熱戀國民少女

一趟旅行看清一個人！

親哥捲性侵爭議　Jisoo發聲了

宋旻浩首出庭！黑西裝現身：讓大家失望了

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

連長罵混血役男死鬼子　六軍團要辦了

記憶體9檔齊收漲停！2大利多進補　宇瞻拉3根刷新高

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座
把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面