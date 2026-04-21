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直擊／OPPO「雙兩億神機」Find X9 Ultra發表　國際版台灣確定有譜

記者蘇晟彥／成都報導

OPPO 21日在四川成都舉辦發表會，正式發表全新影像旗艦Find X9 Ultra，延續與哈蘇Hasselblad的深度合作，推出全球首款5000萬畫素10倍光學長焦鏡頭、雙2億畫素鏡頭，最高可以支援8K 30fps專業錄影能力。而Find X9 Ultra國際版也在現場亮相，台灣確定會有上市計劃，同時也是首款Ultra進軍台灣的機型，國際版詳細規格、售價將在日後公佈。

▼OPPO FInd X9 Ultra 在四川舉辦發表會，台灣確定會有上市計劃，也是首款旗艦機 Ultra登台。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼OPPO Find X9 Ultra確定會在台灣推出國際版，但僅會有「絨砂峽谷」、「大地苔原」兩色。

▲▼ OPPO,Find X9 Ultra,FINDX9Ultra,X9U 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Find X9 Ultra 搭載最新Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Gen 5行動平台提供穩定驅動，結合更大的散熱面積、全新散熱材料，即使在8K錄影等高負載情境下，依然流暢、穩定。電量部分，搭配高達7050mAh的大容量OPPO矽碳電池，支援 100W SUPERVOOC™有線閃充與50W AIRVOOC™無線閃充。

機身搭載6.82吋144Hz QHD+ AMOLED螢幕，支援高達3600尼特HDR峰值亮度，最低可降至1尼特，兼顧強光與低光環境下的觀看舒適度。所採用的自研Display P3 Pro顯示晶片與全新發光材料，不僅展現業界領先的色彩準確度，同時優化功耗更省電。

▲▼ OPPO,Find X9 Ultra,FINDX9Ultra,X9U 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO,Find X9 Ultra,FINDX9Ultra,X9U 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在今年，Find X9 Ultra 持續將重心擺在影像美學進化，主打搭載全新哈蘇大師影像系統，透過五顆專屬打造的鏡頭協同運作，在焦段覆蓋、光學清晰度與色彩還原達到卓越表現。面對備受機身空間限制的長焦能力，Find X9 Ultra導入突破性的5000萬畫素10倍哈蘇長焦鏡頭，創新的五重稜鏡反射潛望式結構，在將體積縮減30%的同時，實現真正的10倍光學變焦，甚至達到業界首個20倍光學品質效果。

透過結合可過濾高達99.999%雜光的進光架構，輔以感測器位移式光學防手震技術，確保遠距影像依舊銳利；核心採用客製化JNL感光元件與f/3.5大光圈，將過往Find X9 Pro搭配增距鏡方能具備的遠攝能力，完美整合進機身。

同時，今年重中之重就是FInd X9 Ultra 搭載雙2億畫素哈蘇相機系統；2億畫素哈蘇超感光主鏡頭，採用全新1/1.12吋Sony LYTIA 901感光元件，搭配f/1.5大光圈；2億畫素哈蘇3倍超感光長焦鏡頭，配備同級最大1/1.28吋感光元件，結合客製化大進光量稜鏡與f/2.2光圈設計，大幅提升低光拍攝能力。

此外，還包含一顆5000萬畫素超廣角鏡頭，可輕鬆捕捉壯闊風景；以及全新一代原色真彩鏡頭，這顆多光譜鏡頭可精準測量環境色彩、色溫、白平衡等數據，重現自然真實色彩，不論拍攝照片、影片，各種拍攝情境下的色彩皆忠於所見。

▼Find X9 Ultra 在小小的鏡頭模組中，放入雙2億畫素哈蘇相機系統、5000萬畫素10倍哈蘇長焦鏡頭等。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO,Find X9 Ultra,FINDX9Ultra,X9U 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼OPPO搭配哈蘇影像系統，讓照片色彩就像肉眼看到的鮮豔。（圖／OPPO提供）

▲▼ 。（圖／OPPO提供）

哈蘇大師模式與300mm增距鏡探索套裝
在增距鏡竄起的時代，OPPO在今年推出「Find X9 Ultra哈蘇專業增距鏡套裝」，300mm專業增距鏡在外關機身上採全金屬機身設計，由16片精密光學鏡片組成，可實現等效300mm焦距（13倍光學變焦）效果，但今年的增距鏡也是「史上之最」，相較於OPPO Find X9 Pro 的增距鏡大了1.5倍，同時也是目前市面是「最大增距鏡」，至於實拍效果就等過幾日後再分享嚕。

除了增距鏡外，國際版也確定會推出增距鏡攝影師套組，詳細內容可參考下方，相較於中國版的攝影師套組少了哈蘇背帶、收納盒，對於粉絲來說確實會有點可惜。

而今年確定國際版Find X9 Ultra將會在台灣登場，僅會推出「絨砂峽谷」、「大地苔原」兩色（少了白色）。「絨砂峽谷」就是近年來OPPO妥妥的主打橘色，採用航太級纖維材質打造，「大地苔原」則以環保素皮工藝做出背面的拼接感，同時致敬哈蘇經典相機配色，在維持風格的同時，帶來出色的耐用性。

OPPO Find X9 Ultra後續將於台灣市場推出，部分功能支援性可能因不同市場而異，正式發表日將於後續公布。


 ▼Find X9 Ultra尺寸非常之大（左為Find X9 Pro 增距鏡、右為Find X9 Ultra增距鏡）。

▲▼ OPPO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ OPPO,Find X9 Ultra,FINDX9Ultra,X9U 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼國際版將會有增距鏡攝影師套組進行販售。

▲▼ OPPO,Find X9 Ultra,FINDX9Ultra,X9U 。（圖／記者蘇晟彥攝） 

▼國際版攝影師套組少了哈蘇背袋、收納盒，頗可惜。

▲▼ OPPO,Find X9 Ultra,FINDX9Ultra,X9U 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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