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台南勞工局再奪TTQS金牌！全國唯一15連霸　培育人才成標竿

▲台南市勞工局榮獲TTQS金牌，創下全國唯一15連霸紀錄。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局榮獲TTQS金牌，創下全國唯一15連霸紀錄。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局於2025年度「人才發展品質管理系統（TTQS）」評核再創佳績，榮獲最高榮譽金牌，並締造全國唯一連續15年獲獎的紀錄。勞工局長王鑫基21日率團北上領獎，展現台南深耕人才培育的成果。

勞工局指出，此次與大台南總工會雙雙奪金，其中總工會也已連續13年獲得金牌，顯示台南在職業訓練與人才發展上的整體實力。

▲台南市勞工局榮獲TTQS金牌，創下全國唯一15連霸紀錄。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長表示，城市競爭力來自人才，勞工局持續精進職業訓練品質，並整合公私部門資源，強化勞工職能與就業競爭力，透過制度化培訓與實務接軌，讓訓練成果能真正轉化為就業能力。

勞動部勞動力發展署副署長施淑惠指出，TTQS評核制度邁入第19年，今年共有約1,847家企業與訓練機構參與，僅11家獲得金牌，得獎率約0.5%，競爭激烈，顯示台南能持續獲獎相當不易。

▲台南市勞工局榮獲TTQS金牌，創下全國唯一15連霸紀錄。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局說明，透過導入TTQS制度，強調「訓用合一」，訓後就業率已超過8成；同時推動成果展與公益義賣，讓學員將專業回饋社會，擴大學習效益。

在多元培育方面，勞工局針對中高齡與新住民開設專班，並建置「身心障礙人力銀行」，已協助超過6,900人就業；另透過「晴天創意築夢坊」平台協助身障者創業，累積銷售額達8,500萬元。

▲台南市勞工局榮獲TTQS金牌，創下全國唯一15連霸紀錄。（記者林東良翻攝，下同）

此外，全國首創的「勞工領袖大學」導入分階段培育機制，並結合ESG與SDGs等永續議題，提升學員面對產業變遷的能力，課程滿意度超過9成。

▲台南市勞工局榮獲TTQS金牌，創下全國唯一15連霸紀錄。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局強調，未來將持續整合資源、精進培訓品質，讓台南在人才培育領域持續領航，打造更具競爭力的勞動環境。

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