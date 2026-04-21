疑肉圓有毒！悍女嗆店家滾出台灣　揮鐮刀、灑香灰要城隍爺處置

▲新竹鍾姓女子自認小吃店在肉圓下毒，辱罵店家並揮舞鐮刀，遭判拘役40日。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名鍾姓女子向知名小吃店訂購肉圓，卻認為「店家在肉圓下毒」，辱罵要店家「滾出新竹、台灣」，還拿城隍廟香爐內的香灰，潑灑在老闆的媳婦上，「要求城隍爺處置她」，並從隨身包包拿出鐮刀揮恫嚇。全案經新竹地院審理，法官依鍾女犯恐嚇危害安全罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元。可上訴。

判決指出，鍾女向「新竹都城隍廟連家阿婆小吃二店」訂購肉圓，卻認為她買的肉圓聞起來有異味，因而心生不滿，竟在去年7月9日下午3時30分許，跑到攤位對店家辱罵「你在我的肉圓裡下毒」、「店可以關一關了」、「滾出新竹、台灣」，還拿隍廟香爐內的香灰，朝老闆的媳婦身上潑灑。老闆的兒子趕來阻止，鍾女仍憤恨從包包拿取鐮刀揮舞，恫嚇店家，經店家報警處理，鍾女被依犯恐嚇等罪起訴。

全案審理時，鍾女表示她認為店家「在肉圓裡下毒」，她要求退款卻被拒絕，所有才會講出這些言論，另外拿香灰潑灑老闆的媳婦，是要城隍爺處置她，而後來老闆的兒子過來推她，她才拿出鐮刀防身。

不過法官認為，鍾女辱罵店家下毒、滾出台灣等語，意思在說店家「居心不良，不當經營生意，為黑心商家」，對店家表示蔑、羞辱之意，又對店家媳婦灑香灰，更是手段激烈，讓人狼狽難堪，已毀損他人的人格尊嚴，而鍾女拿鐮刀揮舞，更讓店家心生恐懼，明顯為恐嚇行為，審酌鍾女至今沒有和店家達成和解或致歉，犯態度難認良好，犯恐嚇危害安全罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元。可上訴。