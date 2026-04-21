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不只為穿搭加分！LG Styler從衣物狀態成就真正品味　許光漢：細節才是品味的開始

LG Styler,蒸氣電子衣櫥,許光漢,衣物（圖／LG提供）

▲許光漢化身為LG家族的「許代樂（Styler）」。

圖、文／LG提供

近年韓系生活風格持續受到關注，從影視文化到居家美學，強調簡約、細節與生活節奏的平衡。根據調查顯示，韓國商品在過去3年內呈現大幅成長 ，也反映出消費者對這類生活價值的高度認同。從居家空間、穿搭選品到日常整理習慣，消費者越來越重視細節感與舒適節奏，也讓「衣物管理」逐漸成為質感生活中不可忽視的一環。在韓國幾乎是家戶日常配置的LG Styler® 蒸氣電子衣櫥，近年在台灣市場表現同樣亮眼，年銷破萬台，成為越來越多家庭在日常衣物管理上的首選。LG今日正式公布台灣年度代言人，邀請到重視細節與自我管理的男神許光漢化身為LG「許代樂（Styler®）」，透過其一貫俐落、自律且講究整體狀態的形象，帶出對衣物狀態管理的重視，也展現現代人對質感生活的追求。LG Styler® 蒸氣電子衣櫥透過蒸氣衣物護理，協助維持衣物清新與俐落筆挺，讓衣物整理成為自然融入生活節奏的日常照護。

LG Styler,蒸氣電子衣櫥,許光漢,衣物（圖／LG提供）

▲LG邀請許光漢擔任「LG Styler蒸氣電子衣櫥」年度品牌大使。

台灣 LG 電子董事長金建一表示：「隨著消費者越來越重視生活中的細節與整體狀態，衣物管理不再只是日常家務的一部分，而是與生活品質息息相關的習慣。LG Styler® 體現了韓系生活對細節與整體狀態的重視，協助消費者在每一個生活場景中，都能維持理想的衣物狀態與從容節奏。」

LG Styler®蒸氣電子衣櫥： https://lgtaiwan.com/b8fT7
LG Styler®代言人廣告影片：https://youtu.be/u6oGoQZvDko

許光漢也愛用！極淨護衣 品味如新 LG Styler® 讓衣物整理更貼近日常節奏
現代人生活節奏緊湊，衣物不僅講求外觀，更需要有效率地維持清新與整潔，許光漢此次化身為「許代樂」，為約會中的夫妻把關各種衣物困擾，從異味殘留到衣物皺褶，都不輕易妥協。LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代主打「一機五除」全方位衣物管理概念，整合雙重蒸氣護理、智慧擺動衣架與HeatPump™ 熱泵除濕式烘乾技術，有效達成除臭、除皺、除菌、除濕與除塵五大功能；其中，HeatPump™ 熱泵除濕式烘乾技術在每個行程最後溫和烘乾衣物，還給衣物蓬鬆及乾爽。第二代更升級免開門室內除濕系統™ 可在不開門的情況下降低室內濕氣，並讓衣物清新與居家舒適同步兼顧。許光漢也分享，自己最有感的正是LG Styl-er® 透過蒸氣技術帶來的除臭與平整科技，能有效對應日常最常見的衣物整理情境：

蒸氣除臭科技｜深層去味，甩去衣物髒汙：搭載雙重蒸氣衣物護理™，能達到99.9% 的除菌、除臭效果，有效去除菸味、食物味與悶濕氣味；搭配AI智慧擺動衣架™，能偵測衣物重量及長度，從6種模式中選擇最適合的擺動方式，有效去除衣物表面灰塵，更可達到除皺效果、呵護各種衣料，進一步提升整體清新效果，減少頻繁清洗需求。許光漢笑說自己喜歡跟朋友一起吃火鍋或烤肉放鬆一下，但味道常殘留在衣物，劇組的人都知道他吃了什麼；自從認識LG Styler®回家第一件事就是把衣服交給它處理，也讓他直呼自己根本就是最佳「許代樂」代表，隨時維持清爽狀態，出門也更自在。

蒸氣平整科技｜高壓蒸氣掛燙，快速還原衣物平整：內建高壓蒸氣掛燙機™，能快速平整衣物，透過三段式高壓蒸氣去除頑固皺褶並恢復衣物柔軟，減少傳統熨燙需求，讓衣物維持整潔有型，特別適合上班族與正式場合衣物快速整理使用。許光漢也分享，自己除了在意穿搭，也很在意衣服呈現出來的整體狀態，若衣物能在短時間內維持平整俐落，無論面對工作或日常行程，都會更有自信。

LG Styler,蒸氣電子衣櫥,許光漢,衣物（圖／LG提供）

▲許光漢分享在滿檔的工作行程中，透過LG Styler的幫助，讓他每次出門都能保持最完美的衣著狀態。

把「整理衣服」變得更輕鬆！母親節用「許代樂」照顧全家人的日常
母親節將至，送禮不只是表達心意，更重視是否能真正減輕日常負擔。LG Styl-er®協助處理衣物整理與除味需求，讓日常衣物管理變得更輕鬆自然，不僅適合作為送給家人的貼心選擇，也成為現代人照顧自己的生活提案。即日起至6月30日，至LG官方線上商城購買LG Styler® 蒸氣電子衣櫥第二代，輸入指定折扣碼「許代樂」，即可享2,000元優惠，且享30天鑑賞期退貨服務 ，跟著許代樂一起讓衣物管理自然融入生活，為日常帶來更從容的節奏！

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關鍵字：

LG Styler蒸氣電子衣櫥許光漢衣物

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