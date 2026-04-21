批高市祭拜靖國神社避責、褻瀆歷史　陸官方提嚴正交涉與抗議

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對日本首相高市早苗今（21）日以「內閣總理大臣」名義向靖國神社供奉祭品，大陸外交部發言人郭嘉昆於例行記者會表達堅決反對與嚴厲譴責。郭嘉昆強調，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」，日方此舉是對自身罪責的逃避、對歷史公正的褻瀆，中方已提出嚴正交涉並強烈抗議。

大陸外交部今21日舉行例行記者會。有記者問及，「日本首相高市早苗21日以『內閣總理大臣』名義，向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉祭品。中方對此有何評論？」

發言人郭嘉昆表示，中方堅決反對、嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出嚴正交涉，強烈抗議。

郭嘉昆指出，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」。他特別強調，今年是東京審判開庭80周年，令人憤慨的是，80年後的今天，臭名昭著的靖國神社仍然供奉著對侵略戰爭負有直接罪責的日本二戰甲級戰犯，日本官員、政客多次前往參拜或供奉祭品、祭祀。

郭嘉昆進一步批評，日方在靖國神社問題上的消極動向，實質是對自身罪責的逃避、對歷史公正的褻瀆、對被侵略國家的挑釁，更是對二戰勝利成果的挑戰，遭到國際社會一致譴責和堅決反對。

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