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停火倒數！伊朗代表團仍未出發　巴基斯坦消息：美伊22日如期會談

▲▼美國副總統范斯。（圖／路透）

▲ 范斯領軍的美方代表團將赴巴基斯坦。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊第二輪談判最快22日登場，美國副總統范斯（JD Vance）將啟程前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）隨行。巴國消息人士透露會談將如期舉行，但伊朗官媒稍早報導，德黑蘭代表團還未動身。

川普此前於美東7日下午6時32分宣布為期2周的停火協議，原定21日到期，但20日將期限延至22日晚間8時（台灣23日上午8時）。他接受《彭博》訪問時透露，若停火到期後雙方仍未達成協議，他「極不可能延長」停火，且荷莫茲海峽在達成協議前將持續封鎖。

消息人士：談判如期舉行　川普或親自出席簽署

一名參與相關討論的巴基斯坦消息人士21日向《路透》表示，美伊預計22日照計畫舉行會談，「事情正在推動，會談可望於明天如期舉行」，若最終簽署協議，川普可能親自出席，也可能以線上方式參與。

《半島電視台》報導，范斯預計於當地22日上午或下午抵達伊斯蘭馬巴德，此前已有多架美國軍用機降落巴基斯坦，但伊朗談判團隊是否會前往仍是未知數。

伊朗態度強硬　可能只是虛張聲勢

率領伊朗代表團的國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）聲稱，伊朗不接受「在威脅陰影下談判」，並指控美方扣押伊朗貨輪、對伊朗港口實施封鎖形同「違反停火協議」。伊朗革命衛隊（IRGC）相關媒體也引述將領發言指出，美國總統川普「說謊、走投無路，才急著要求停火」。

但BBC分析，伊朗強硬表態很可能只是政治操作，實際上不排除已在籌備赴巴談判。據悉，伊朗最高領袖已於20日晚間授權談判團隊出席，

伊斯蘭馬巴德公共政策專家卡吉（Nilofer Afridi Qazi）指出，巴基斯坦正不眠不休推動雙方坐上談判桌，「今晚或明天局勢有望出現正面轉機。」不過她也提醒，伊朗內部各方權力角力複雜，不應僅聚焦於伊朗的「模糊訊號」，以色列對美方決策的影響力同樣不可忽視。

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