招待食宿再給1萬6000英鎊　英國小鮮肉藏20kgK他命闖關被收押

▲25歲英國籍A男今年2月入境桃園機場，隨身行李被海關、航警人員查出夾藏20公斤K他命。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

英國籍A男於今年2月間以觀光名義來台，入境桃園國際機場第二航廈時，隨身行李被X光儀檢查有異，海關、航警人員當場查出有異夾藏20.233公斤K他命，黑市價格逾2000萬台幣當場沒入；英男坦承被販毒集團利誘，以免費食宿、機票招待幫忙運毒，事成後可獲1萬6千英鎊之高額報酬才鋌而走險，航警局偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲英國籍A男今年2月入境桃園機場，隨身行李被海關、航警人員查出夾藏20公斤K他命，海關人員當場沒入。（圖／航警局提供）

航警局指出，25歲的英國籍A男於今年2月3日上午入境桃園國際機場第二航廈，航警局安檢大隊會同財政部關務署台北關人員對入境旅客託運行李X光儀檢查勤務，發現A男託運行李影像有異，經開箱查驗，赫然查出行李夾藏5大包第三級毒品K他命，毛重約20.233公斤，黑市價格逾2000萬台幣，立即報請桃園地檢署指揮偵辦。

▲英國籍A男行李夾藏20公斤K他命，航警局偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供）

航警局刑事警察大隊調查發現，英籍A男坦承運毒，受販毒集團利誘，以1萬6千英鎊（折合新台幣約68萬元）報酬招攬，提供免費食宿、機票招待，以觀光名義方式走私毒品來台，所幸為專案小組即時查獲，未讓毒品流入市面，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，目前A男仍在押中。

航警局呼籲，將持續加強邊境毒品查緝把關工作，呼籲民眾切勿因貪圖報酬而涉走私行為，根據刑法規定，運輸第三級毒品將處7年以上有期徒刑，切勿以身試法。