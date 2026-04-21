無牌建商「921大地震」釀34死判11年入獄　沒賠償不准假釋

▲雲林建商劉太漢偷工減料釀成34名住戶死於921地震，聲請假釋遭矯正署駁回。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

漢記建設董事長劉太漢在2年半之內，在雲林縣蓋了7棟大樓，卻為了節省成本偷工減料，導致「中山國寶二期」、「觀邸大樓」等大樓在1999年921大地震中倒塌，住戶慘被牆壁擠壓，造成34死，劉太漢被依業務過失致死等罪判刑11年確定，現已入監服刑逾半，日前劉太漢聲請假釋，因未賠償被害人遭矯正署駁回。

劉太漢經營的漢記公司並未依法取得營造業公司執照，卻為了謀取集合式住宅的龐大利潤，從1991年6月到1993年12月止，借用財昇營造工程公司的甲等證書，自行興建「碧綠雙星」、「中山國寶一期」、「中山國寶二期」、「中山國寶三期」、「漢記辦公大樓(商業大樓)」、「觀邸大樓」等2棟大樓。

但是劉太漢為節省人事支出，未雇用領有證照的專業人員，忽視建築設計結構不符當時法規的危險性，採購強度不足的混凝土，又為了求快而在混凝土壓送過程加水過量，施工過程多處違背建築技術成規，導致樓柱強度受損，減弱耐震強度。

1999年9月21日凌晨1點47分，南投車籠埔斷層錯動引發規模超過7的淺層地震，中山國寶二期、中山國寶三期、漢記辦公大樓、觀邸大樓都發生倒塌，其中觀邸大樓地下室柱子瞬間斷裂，住戶慘遭隔間牆擠壓，總計造成34死19傷。

劉太漢被法院依業務過失致死、過失致死、商業會計法3罪合併定執行刑11年，劉太漢一度逃亡遭緝捕歸案發監，截至2023年已符合假釋要件，先前多次報請假釋都遭矯正署予駁回，2026年2月再次申請假釋，審酌該員業務過失造成多人傷亡，雖與部分被害家屬和解，但未給付賠償金，再次駁回。