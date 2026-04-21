虛擬貨幣暗藏3大陷阱　律師洪紹倫示警：投資人恐一夕成被告

▲洪紹倫律師(左)。（圖／林育先提供）

記者陳崑福／屏東報導

隨著虛擬貨幣交易盛行，相關詐騙與洗錢風險也同步升高。律師洪紹倫指出，不少民眾因缺乏法律警覺，在不知情下捲入非法金流，甚至從投資人淪為刑案被告。面對數位時代的犯罪型態，唯有釐清交易紀錄與強化法律意識，才能避免誤踩紅線，守住自身權益。

虛擬貨幣三大陷阱：從投資夢到法院傳票

洪紹倫律師根據多年辦案經驗，分析目前常見的虛擬貨幣刑事陷阱。首先是「非法場外交易（OTC）」，許多民眾為求匯率優惠或方便，與來路不明的幣商私下交易，卻不知對方轉入的貨幣可能涉及非法金流，導致自己的電錢包或銀行帳戶因洗錢嫌疑遭凍結。

其次是「假交易所詐騙」，犯罪集團透過社群媒體投放廣告，誘導民眾進入偽造的交易平台。當民眾發現無法出金時，往往已觸發刑法上的詐欺告訴。最後則是「租借帳戶陷阱」，詐騙集團以高額報酬誘使民眾提供交易所帳戶，使民眾在法律上被認定為洗錢罪的「幫助犯」，面臨重刑。

數位辯護關鍵：精準拆解金流與主觀犯意

「虛擬貨幣案件與傳統刑事案件最大的不同，在於證據的數位性與跨境性。」洪紹倫律師強調。在刑事訴訟程序中，被告往往面臨檢察官對於「主觀犯意」的強烈質疑。檢方常認為被告身為成年人，應能預見不正常報酬可能涉及非法，進而推論其有「洗錢之不確定故意」。

洪律師指出，要拆解這類法律陷阱，律師的專業在於「數位足跡的還原」與「合規交易紀錄的建構」。他分享道，在防禦策略上，必須透過詳盡的對話紀錄、交易平台截圖、幣流路徑追蹤（On-chain data analysis）等客觀證據，證明當事人是基於正常的投資心態，而非協助犯罪之意圖。

黃金律師介入期：偵查階段的重要性

許多被告在第一時間收到警方通知時，常以為「只要講清楚就沒事」。洪紹倫律師語重心長地表示：「偵查階段的初次筆錄，往往決定了案件的走向。」在數位刑事案件中，被告若在筆錄中對交易過程描述不清，或因緊張導致說法矛盾，極易被認定為推託之詞，進而導致羈押禁見或後續的起訴。

洪律師建議，一旦發現帳戶遭凍結或收到警局通知，應立即尋求熟悉虛擬貨幣特性的專業律師介入。透過專業律師協助梳理複雜的金流與溝通紀錄，才能在司法機關面前精準陳述事實，保障自身權益。

展望法律防禦：專業分工是趨勢

洪紹倫律師深耕刑事辯護多年，不僅在傳統刑事案件中享有盛譽，更在數位科技法律領域持續專研。他呼籲大眾，在數位投資盛行的當下，除了追求獲利，更應具備「法律風險意識」。面對瞬息萬變的數位犯罪模式，唯有透過專業的法律策略與紮實的證據防護，才能在司法程序中尋求真相，拆解無所不在的數位陷阱。

鑑於近年詐騙手法翻新、案件層出不窮，為落實社會守護職責，台灣民眾黨屏東縣黨部特別邀請洪紹倫律師，共同舉辦「防詐法律常識講座」。

這次講座旨在拆解常見詐騙陷阱，並提供實用的法律諮詢，幫助鄉親建立正確的面對與防範意識。我們期盼透過法律專業的分享，讓民眾掌握保障自身權益的利器，從源頭杜絕詐騙，守護屏東鄉親的血汗錢，相關講座資訊將會公布在台灣民眾黨屏東縣黨部臉書粉專。