競選看板遭寫「吹牛自大」！塗鴉男登門道歉　童子瑋將撤告

▲基隆市長參選人童子瑋競選看板日前遭男子塗鴉。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社

民進黨基隆市長參選人童子瑋競選看板日前遭塗鴉「吹牛自大」，警方16日查緝余姓男子到案並送辦。余男昨天登門向童子瑋致歉，稱為反映自來水問題，童子瑋決定接受陳情並撤告。

童子瑋設在八堵路與堵南街的2面競選看板，11日下午遭人以黑筆寫上「吹牛自大」字樣，警方16日上午獲報後，調閱監視器鎖定62歲的余男涉案，並於當天下午2時30分查緝到案，詢後依違反公職人員選舉罷免法、毀損罪及妨害名譽罪嫌，將余男移請基隆地檢署偵辦。

余男昨天提著禮物前往服務處向童子瑋道歉，並表示他欲向童子瑋表達意見，可能與服務處人員接洽時不太順利，或是服務處人員在忙未能轉達，一時心情不佳感覺不受到重視，心想在競選看板上「簽個名」，童子瑋就會看到。

余男說，他此舉並非為了自身利益，而是想表達去年基隆河受到污染，導致自來水出現異味問題，希望童子瑋若選上基隆市長，能幫忙鄉親解決用水問題，不過，他自覺行為太過分決定登門致歉。童子瑋說，服務處人員接待不周，也對余男「歹勢」，將檢討改進。

童子瑋受訪表示，余男針對先前基隆市自來水受到污染問題，對基隆市政府的作法不以為然，非常擔憂市府荒腔走板的作為，只是想對他表達意見，但行為過度激烈，他接受余男的道歉與陳情，一定會撤告，同時希望市府能更重視用水安全。