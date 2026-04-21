戰地醫生的愛情全是假！嘉義婦欲匯64萬　行員通報阻詐

▲七旬婦網戀誤信「戰地醫生」陷情網，警郵聯手阻詐。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局水上分局日前成功攔阻一起典型的「假交友詐騙」案件。一名年約72歲的呂姓老婦，險些因誤信網路戀情而損失新台幣64萬元，所幸水上郵局行員機警通報，結合警方及時到場勸阻，才守住老婦的養老金。

水上聯合所警員謝亞秦、藍天文於日前執行勤務時，接獲水上郵局行員通報，稱呂婦神色匆忙欲匯款巨額款項，疑似遭詐。經趕赴現場了解，呂婦稱日前在LINE上結識一名暱稱為「表情符號」的神祕網友，對方自稱是派駐以色列戰地的美國外科醫生，雙方以結婚為前提熱絡交往。

對方見呂婦步入陷阱，便謊稱因帳戶遭凍結且負債累累，急需匯款還債，並承諾「債務還清後即刻來台伴其餘生」。呂婦深陷情網不疑有他，準備將64萬元匯入指定帳戶。員警現場耐心剖析此為典型的「異國戀曲」詐騙套路，並列舉多起案例說明，呂婦才如夢初醒，感謝警方的及時救命錢。

水上分局提醒，詐騙集團常盜用帥氣或專業人士照片，偽裝成外國醫護、軍官或企業家，利用虛情假意的噓寒問暖騙取信任。民眾若遇從未見面的網友要求匯款或提供帳戶，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110查證，以免落入桃色陷阱。