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失智婦雨夜迷途　嘉義水上警憑證件助她返家

▲▼ 失智老婦購餐迷航雨中徘徊 水上警憑證件助其平安歸家 。（圖／水上分局提供）

▲▼ 失智老婦購餐迷航雨中徘徊 水上警憑證件助其平安歸家 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局水上分局日前接獲民眾報案，於水上鄉下寮村道路有一名老婦人神情迷惘、在路中反覆徘徊，疑似迷失方向。水上聯合所員警獲報後立即趕往現場，憑藉細心的觀察力與熱心協助，成功將該名失智老婦安全送返家門。

水上聯合所副所長葉振華、警員謝亞秦日前執行巡邏勤務時，於傍晚 16 時至 18 時許接獲熱心民眾通報。員警抵達現場後，發現該名年約 75 歲的林姓老婦眼神充滿無助、面露疲態，站在路邊顯得不知所措。

經警方上前關懷詢問，林姓老婦對話時語句反覆且表達不清，疑似患有失智症狀。她向警方表示，當日傍晚獨自出門準備購買晚餐，未料回程時突然忘記住家方位，已在街頭徒步多時，因體力耗盡才在路間徘徊。

▲▼ 失智老婦購餐迷航雨中徘徊 水上警憑證件助其平安歸家 。（圖／水上分局提供）

由於當時天色漸趨昏暗，現場並飄起陣陣細雨，為確保老婦安全，員警謝亞秦積極搜尋相關線索，隨後在其隨身攜帶的塑膠袋內發現身分證件。經警政系統比對確認身分後，警方考量老婦身心俱疲且氣候不佳，決定直接開車載送其返家。老婦家屬見到長輩平安歸來，對警方的主動與關懷感激不已。

水上分局特別提醒民眾：

加強關懷： 平時應多留意家中長者的生活起居，避免讓失智或身心障礙者獨自外出行走。

辨識標記： 建議家屬可為長輩配戴「愛心手環」、「項鍊」，或於常穿衣物上繡上姓名及緊急聯繫電話。

迅速協尋： 這些預防措施能讓警員在最短時間內確認走失者身分，並協助其找到回家的路，避免意外發生。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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