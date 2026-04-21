教育部確認翁士航「霸凌性騷成立」　組專案小組檢討訓練文化

▲台師大爆發凌虐與性騷案，教育部表示，已籌組專案輔導小組，協助校方改善。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

人本基金會與多名立委，今（21日）出面指控台師大副教授翁士航與助理教練麥劉湘涵，長期對學生凌虐。教育部表示，去年8月接獲檢舉後即展開嚴謹督導與專案訪視，並安排代理教練，相關教師經調查確認成立霸凌，分別停聘2年及終止聘任契約，亦認定性騷擾成立，已籌組專案輔導小組，協助學校進行整體訓練文化與制度檢視與改善，避免類似事件再次發生。

人本基金會與陳培瑜多位立委，今指控翁士航長期利用身為體操隊總教練權威進行封建式恐怖統治，包括學生跪著與其對話或奉茶，辱罵學生「白癡」，還觸碰女學生胸部，助理教練麥劉湘涵則對年幼學生打巴掌、禁止上廁所導致失禁等，控訴翁士航對學生凌虐證據明顯，至今卻還在台師大，呼籲台師大應給予嚴重處分，教育部也應要求校方絕對不能草草了事。

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對於台師大運動競技學系涉霸凌及性平事件，教育部表示，去年8月接獲檢舉後即展開嚴謹督導與專案訪視，督促學校依相關法規進行調查及處理，並安排代理教練，銜接訓練及課程，確保學生訓練、受教權益及在相關程序中獲得必要協助與保障。而本案涉及法律部分，將提供學生法律協助，並強化與運動部橫向聯繫機制，以確保學生於安全環境學習，發揮即時協助成效。

教育部指出，案內相關教師經調查確認成立霸凌，分別處以停聘2年及終止聘任契約，也認定性騷擾成立。同時因應台師大接連發生相關運動競技系事件，包括之前如女足及體操案件，教育部已籌組專案輔導小組，協助學校進行整體訓練文化與制度之檢視與改善，避免類似事件再次發生。

教育部進一步說明，校方在去年8月14日接獲校園霸凌通報後，即完成校安通報及社政通報，並依校園霸凌防制準則規定辦理。本案經過調查結果認定霸凌成立，並分別處以停聘2年及2年內不得聘任為教學人員等處分，其中停聘2年部分，教育部正依法審議中，另教師得依教師法提出申訴救濟。

至於校園性別事件部分，教育部指出，學校在接獲檢舉當日完成校安通報，並依性別平等教育法規定辦理。經調查結果認定性騷擾成立，並決議當事教師應接受心理輔導及8小時性別平等教育。因當事學生及教師均提出申復，教育部在今年2月9日函復認定申復有理由，應予重新調查。校方在2月24日重啟調查程序，待調查完成後，將再行通知當事人相關結果，教育部也將持續督導該校依規定妥處。