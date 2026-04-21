　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘋果新任CEO特納斯早現蹤　曾接下「不可能任務」汰換有毒材料

▲▼蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果新任執行長將由特納斯（John Ternus）在9月接任，外界也紛紛好奇並討論他的來頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／綜合報導

蘋果（Apple）宣布執行長庫克（Tim Cook）即將於9月卸任，由硬體工程資深副總裁約翰．特納斯（John Ternus）接任並加入董事會，外界也紛紛好奇並談論「特納斯是誰？」根據天下文化出版《蘋果之道》一書，發現他早已現蹤，早年領軍淘汰有毒材料，面對供應商也認為「不可能的任務」，他不但領先業界第一個執行，還完成了目標。

天下出版社指出，特納斯（John Ternus）這個名字對外界而言仍相對陌生，但在《蘋果之道》書中，早已有他的蹤跡，只是當時他還並非主角，卻已經能看出他是個什麼樣的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●蘋果宣布「汰換有毒材料」

書中提到，2006年環保組織綠色和平基金會（Greenpeace）發起行動，批評科技公司使用含有毒性的聚氯乙烯（PVC）、溴化阻燃劑（BFRs），並對14家大型科技公司進行排名，當時蘋果名列後段，引發外界關注與抗議。

在2007年4月，時任執行長賈伯斯（Steve Jobs）發表公開信《更環保的蘋果》（A Greener Apple），宣布將在一年內逐步淘汰上述材料，並承諾每年發布永續報告。不過當時這個宣示，對工程團隊來說相當突然，因為當時硬碟、光碟機、處理器等多項零組件，仍大量使用這些材料，任務難度相當高。

●特納斯領軍完成「不可能的任務」

團隊立刻召集所有關鍵部門主管，開設戰情室。但這些有毒材料並非來自蘋果高層，而是來自公司的數千家供應商。蘋果必須對供應商施壓，要求改善做法。當時硬體工程主管特納斯（Ternus）則主動去找這些供應商，而所有供應商都對他說，蘋果是「第一家來找他們的公司」。

那時最困難的項目之一，是電源線材料的替換，因聚氯乙烯兼具阻燃與柔韌特性，幾乎沒有直接替代材料。即使面對高度技術門檻，蘋果仍與供應商合作調整配方，最終成功逐步淘汰聚氯乙烯與溴化阻燃劑，並在2008年底前完成承諾。

出版社指出，這段過程雖不屬於產品發表時的亮點故事，但能呈現特納斯處理問題的風格，「接下別人說做不到的工程問題，然後解決它」。

此次蘋果宣布由特納斯接任執行長，是15年來最大的人事變動，讓外界關注這位以硬體工程背景出身的管理者，從早年參與材料與供應鏈工程問題，到如今接掌公司最高職務，未來將如何帶領蘋果持續推進產品與技術發展。

▲▼天下文化出版《蘋果之道：重新定義世界的50年》，由大衛．波格（David Pogue）撰寫。（圖／天下文化）

▲天下文化出版《蘋果之道：重新定義世界的50年》，由大衛．波格（David Pogue）撰寫。（圖／天下文化）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
341 1 7742 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
淡江大橋機車道「單線無法加寬」　公路局揭原因
快訊／三重2F冷氣外機起火延燒！　女子死亡
興櫃5檔漲到熔斷　最快僅4秒「提前收工」
快訊／台中悍女慘了！　判決出爐
2檔新股抽籤　抽中有望現賺22萬
疑交往23歲新歡　Ryu曬親密照「我會讓妳開心的」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】從台北到維也納！台大EMBA校歌登上國際舞台　200位僑胞齊聲唱響台灣的聲音

淡江大橋機車道「單線無法加寬」　公路局揭原因：風大＋流量夠

第一次出國跟團！妹子見1收費「要多噴1500元」　網點頭：算少了

垃圾車餿水倒水溝被抓包！民眾攔車　台中環保局認了：記過處分

故宮「真假乾隆」特展揭祕　皇帝御筆不一定親寫、背後有代筆團隊

發錢了！嘉義大埔鄉公告發放「振興經濟金」6千元　首波5/4領取

大甲媽遶境抵新港奉天宮！祝壽大典萬人空巷...行「3跪9叩」大禮

師大附中校歌布條「新中國」消失　事實查核：拆到一半的畫面

疑交往23歲新歡！　Ryu曬親密照「我會讓妳開心的」

教育部確認翁士航「霸凌性騷成立」　組專案小組檢討訓練文化

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

「小孩過世怎麼處理？」禮儀師見詭異提問 機警報警揭虐童致死內幕｜奇摩知識+虐童致死案｜《我在案發現場》

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

【廣編】從台北到維也納！台大EMBA校歌登上國際舞台　200位僑胞齊聲唱響台灣的聲音

淡江大橋機車道「單線無法加寬」　公路局揭原因：風大＋流量夠

第一次出國跟團！妹子見1收費「要多噴1500元」　網點頭：算少了

垃圾車餿水倒水溝被抓包！民眾攔車　台中環保局認了：記過處分

故宮「真假乾隆」特展揭祕　皇帝御筆不一定親寫、背後有代筆團隊

發錢了！嘉義大埔鄉公告發放「振興經濟金」6千元　首波5/4領取

大甲媽遶境抵新港奉天宮！祝壽大典萬人空巷...行「3跪9叩」大禮

師大附中校歌布條「新中國」消失　事實查核：拆到一半的畫面

疑交往23歲新歡！　Ryu曬親密照「我會讓妳開心的」

教育部確認翁士航「霸凌性騷成立」　組專案小組檢討訓練文化

動畫歌姬yanaginagi登台！《化物語》《果青》神曲千人合唱

陳亞蘭誤吞2cm魚刺卡喉脫險！竟對上「祈福時間」網喊：媽祖保佑

麻衣罕吐育兒煩惱！小五兒「突提一驚人要求」她勸退也無效：有用嗎

【廣編】從台北到維也納！台大EMBA校歌登上國際舞台　200位僑胞齊聲唱響台灣的聲音

憂幼兒權益受損　嘉市議員提公托交接強制規範

金倒永、文賢彬領銜「刺眼訓練」　韓職刮動態視力鍛鍊風潮

不是節食就有用！養成「易瘦體質」必吃的3種食物

淡江大橋機車道「單線無法加寬」　公路局揭原因：風大＋流量夠

捲親哥醜聞！Jisoo認「因哥哥而受傷」昔頭撞破爆血原因曝光

中國動畫公司結束營運　高品質校園作播一集停擺、降薪仍撐不住

【替小弟出頭反被打】黑白切少東「斷手腳」遭丟包　內幕曝光！

生活熱門新聞

一片橘紅！　雷雨鋒面要來了

一個人跟團「不受歡迎？」　網曝1情況最麻煩

車被拖吊還吃超速罰單！他傻眼問：怎麼開的

竹北吊車大王差1碼痛失800萬　擦身29億經歷曝光

他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

白沙屯媽祖轎班「都穿什麼鞋？」　神鞋被推爆

黑白切少東「斷手腳」始末一次看　仇家下重手原因曝光

全台降溫轉雨！　周四大變天

4月下旬「好運四大生肖」

月薪3萬初「一年竟能出國2次」！一票人喊可以

18年來最特別結緣品「一袋垃圾」　香燈腳曝心聲

抽血報告等3小時！他抱怨「這還是急診嗎？」　醫師神回

女友出國「硬帶1物」佔行李空間！全場秒懂

日本旅遊「台灣晉升最大金主」　網曝1原因超敢花

更多熱門

相關新聞

無愧賈伯斯　庫克領軍蘋果15年超狂

無愧賈伯斯　庫克領軍蘋果15年超狂

蘋果執行長庫克（Tim Cook）今年9月將正式交棒。回顧15年前，他從傳奇創辦人賈伯斯（Steve Jobs）手上接管這間全球最受矚目的科技巨頭，如今果然不負期望，在卸任前交出一張亮眼成績單。

蘋果新任執行長John Ternus大有來頭！　5大亮點一次看　

蘋果新任執行長John Ternus大有來頭！　5大亮點一次看　

快訊／庫克交棒！　卸任蘋果執行長

快訊／庫克交棒！　卸任蘋果執行長

iPhone 18 Pro傳將主打酒紅色

iPhone 18 Pro傳將主打酒紅色

iPhone 18 Pro「深櫻桃紅」曝光！　4款新色一次看

iPhone 18 Pro「深櫻桃紅」曝光！　4款新色一次看

關鍵字：

蘋果執行長John Ternus特納斯

讀者迴響

熱門新聞

朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝

「改造雄女」網紅涉洗錢1.7億　被收押起訴

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

退出民眾黨34天！林靖冠：接受民進黨徵召參選議員

為湯圓打死妻　鹿港恐怖里長4／23宣判

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

台「名模教母」獨子熱戀國民少女

男「砸10萬入珠30顆」害妻痛爆！醫勸全挖他拒絕：捨不得

一趟旅行看清一個人！

親哥捲性侵爭議　Jisoo發聲了

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

連長罵混血役男死鬼子　六軍團要辦了

宋旻浩首出庭！黑西裝現身：讓大家失望了

快訊／庫克交棒！　卸任蘋果執行長

台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億　公司：全部承擔

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座
把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面