蘋果新任CEO特納斯早現蹤　曾接下「不可能任務」汰換有毒材料

▲蘋果新任執行長將由特納斯（John Ternus）在9月接任，外界也紛紛好奇並討論他的來頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／綜合報導

蘋果（Apple）宣布執行長庫克（Tim Cook）即將於9月卸任，由硬體工程資深副總裁約翰．特納斯（John Ternus）接任並加入董事會，外界也紛紛好奇並談論「特納斯是誰？」根據天下文化出版《蘋果之道》一書，發現他早已現蹤，早年領軍淘汰有毒材料，面對供應商也認為「不可能的任務」，他不但領先業界第一個執行，還完成了目標。

天下出版社指出，特納斯（John Ternus）這個名字對外界而言仍相對陌生，但在《蘋果之道》書中，早已有他的蹤跡，只是當時他還並非主角，卻已經能看出他是個什麼樣的人。

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●蘋果宣布「汰換有毒材料」



書中提到，2006年環保組織綠色和平基金會（Greenpeace）發起行動，批評科技公司使用含有毒性的聚氯乙烯（PVC）、溴化阻燃劑（BFRs），並對14家大型科技公司進行排名，當時蘋果名列後段，引發外界關注與抗議。

在2007年4月，時任執行長賈伯斯（Steve Jobs）發表公開信《更環保的蘋果》（A Greener Apple），宣布將在一年內逐步淘汰上述材料，並承諾每年發布永續報告。不過當時這個宣示，對工程團隊來說相當突然，因為當時硬碟、光碟機、處理器等多項零組件，仍大量使用這些材料，任務難度相當高。

●特納斯領軍完成「不可能的任務」

團隊立刻召集所有關鍵部門主管，開設戰情室。但這些有毒材料並非來自蘋果高層，而是來自公司的數千家供應商。蘋果必須對供應商施壓，要求改善做法。當時硬體工程主管特納斯（Ternus）則主動去找這些供應商，而所有供應商都對他說，蘋果是「第一家來找他們的公司」。

那時最困難的項目之一，是電源線材料的替換，因聚氯乙烯兼具阻燃與柔韌特性，幾乎沒有直接替代材料。即使面對高度技術門檻，蘋果仍與供應商合作調整配方，最終成功逐步淘汰聚氯乙烯與溴化阻燃劑，並在2008年底前完成承諾。

出版社指出，這段過程雖不屬於產品發表時的亮點故事，但能呈現特納斯處理問題的風格，「接下別人說做不到的工程問題，然後解決它」。

此次蘋果宣布由特納斯接任執行長，是15年來最大的人事變動，讓外界關注這位以硬體工程背景出身的管理者，從早年參與材料與供應鏈工程問題，到如今接掌公司最高職務，未來將如何帶領蘋果持續推進產品與技術發展。

▲天下文化出版《蘋果之道：重新定義世界的50年》，由大衛．波格（David Pogue）撰寫。（圖／天下文化）