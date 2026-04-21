深海驚喜！嘉大海大聯手發現深海迷你龍蝦　頭胸甲僅1.2公分

▲▼ 看起來像幼體其實是新種！嘉大與海大合作發現全球最小龍蝦 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導



深海生物多樣性再傳重大發現！國立嘉義大學生物資源學系張素菁副教授與國立臺灣海洋大學陳天任教授跨校合作，成功鑑定出目前全球已知體型最小的龍蝦新種，並命名為「極小擬海螯蝦（Nephropsis perexigua）」。這項突破性成果已刊登於國際權威SCI期刊《Journal of Crustacean Biology》，並榮獲該期刊專題報導。

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研究團隊分析採集自大西洋加勒比海瓜地洛普島海域的標本，這些個體最初因體型過小，被誤認為是常見「棘刺擬海螯蝦」的幼體。然而，團隊在觀察中發現部分微小個體竟然已經「抱卵」，顯示其已達性成熟。

經由精密的細部形態比對與DNA條碼分析，證實其為獨立新種。該新種具有獨特的生物特徵，包括：

腹部表面光滑： 缺乏一般龍蝦常見的棘刺或刻紋。

胸足特徵： 第三胸足基部具有4–5枚向後延伸的齒。

刷新紀錄： 一般龍蝦頭胸甲長度多為數公分甚至數十公分，但「極小擬海螯蝦」抱卵個體的頭胸甲長不超過1.2公分，正式刷新全球龍蝦最小體型紀錄。

嘉大張素菁副教授指出，該物種棲息於400至800公尺的深海環境，這項發現證明了即使在已有採集紀錄的海域，仍可能潛藏尚未被辨識的物種。她強調，分類學是生物研究的基礎，不僅能釐清物種身分，更能幫助人類理解演化歷程與生態系運作。

本次研究同時更新了全球「擬海螯蝦屬」的物種檢索表。未來嘉大與海大團隊將持續整合形態學與分子證據，深入探索這片「地球上最大卻最陌生」的深海生態系。