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社會 社會焦點 保障人權

認錯人慘了！運將打招呼被誤會「發起挑戰」　遭吐檳榔渣毆打

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區今（21日）凌晨發生暴力事件，55歲的陳姓計程車司機誤認多元計程車駕駛為熟識友人，在停等紅綠燈時熱情降窗打招呼，未料竟被對方誤以為是故意挑釁，再加上雙方先前有超車的行車糾紛，於是爆發口角，過程中，多元計程車司機竟對陳男噴吐檳榔渣並動手毆打，導致陳手指受傷。警方目前通知涉案司機到案，將依傷害、恐嚇及妨害名譽等罪移送偵辦。

▼小黃司機與多元計程車司機下車後發生衝突 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼小黃司機與多元計程車司機下車後發生衝突，2車在停等紅綠燈時，小黃司機降窗打招呼 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，今天凌晨1時許，陳姓男子駕駛計程車行經永和區得和路時，與一輛多元計程車發生行車糾紛，過程中對方曾有超車等挑釁動作。但陳男當時以為這輛多元計程車的是自己認識的朋友。當雙方在路口停等紅綠燈時，陳男主動降下車窗打招呼，直到看清對方臉孔才發現認錯人。沒想到這個「打招呼」的舉動，在對方眼中竟成了「發起挑戰」的嗆聲行為，導致衝突瞬間升級。

雙方隨後下車理論，火氣極大的多元計程車司機不僅對陳男大聲辱罵，更在肢體衝突中朝陳男吐檳榔渣，甚至徒手毆打，導致陳男手指挫傷。涉案司機在發洩完怒火後，隨即駕車加速逃離現場。

永和警方接獲報案迅速趕抵，但動手的司機已不見蹤影。被害人陳男不甘平白受辱、受傷，提吿傷害、恐嚇及妨害名譽。經調閱周邊監視器目前已掌握這名多元計程車司機身分，將依法送辦。

▼2車在停等紅綠燈時，小黃司機降窗打招呼 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼小黃司機與多元計程車司機下車後發生衝突，2車在停等紅綠燈時，小黃司機降窗打招呼 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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