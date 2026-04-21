華為發表新手機　董事長：早點買「扛不住了可能漲價」

▲華為Pura 90系列。（圖／翻攝華為官網）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為新手機Pura 90系列於20日正式發表，華為常務董事、終端BG董事長、產品投資評審委員會主任余承東在發表會上勸消費者早點點買，否則記憶體一直漲價，要是扛不住了以後也有可能漲價。

華為對此事發表的新產品非常自信，整個發表會多次與蘋果iPhone 17系列產品做對比，余承東更是直言，「我們的Pro系列影像超過A家的ProMax系列。」

華為Pura 90系列共有Pura 90、Pura 90 Pro和Pura 90 Pro Max三款機型，其中，華為Pura Pro Max全系搭載麒麟9030 Pro旗艦晶片。

▼余承東。（圖／路透社）



儘管記憶體價格高漲，華為Pura 90系列售價並未漲價。華為Pura90 4699元（人民幣）起，Pura 90 Pro 5499元起，Pura 90 Pro Max6499元起，最高配16GB+1TB為8499元。

余承東在發表會上提到，「現在記憶體價格一直漲，這個價格我們很有誠意了，真的很有誠意了。」

余承東甚至還建議消費者，「大家早點買，記憶體價格瘋狂，我們要是扛不住了以後也有可能漲價。」

面對記憶體價格飆漲，包含OPPO、vivo、小米等大陸手機廠商都已經漲價，華為目前暫時未有動作。