3年死79勞工！高獨總將動員百人抗議　高市府：全國唯一連2年優等

▲陳其邁市長提醒執行聯合稽查，落實職業安全源頭管理，確保勞工朋友的職場安全。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

五一勞動節前夕，高雄勞工議題提前升溫！高雄市獨立總工會，預計將於23日上午10時動員上百人，前往高雄市政府前廣場抗議，怒轟市府近年勞工施政「行政不中立」、「勞檢放水」、「確認違法卻輕罰甚至不罰」，並直接把矛頭指向高雄市長陳其邁與勞工局長江健興。

高獨總表示，近期針對旗下工會幹部與會員進行問卷調查，共有超過200人填答，結果顯示，不論是對陳其邁的勞工施政，或是對勞工局長江健興的表現，都有超過8成受訪者表達不滿。其中，最被點名的就是勞資爭議調解過程中「行政不中立」問題，以及市府在勞工或工會提出勞動檢查後，明明確認資方違法，卻未實際開罰、或僅輕罰「放水」的情況，相關不滿比例更高達7成。

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高獨總進一步指出，比對勞動部「違反勞動法令事業單位查詢系統」後發現，高雄市政府的勞檢裁罰件數，明顯低於受僱勞工人數相近的其他直轄市，不只近一兩年甚至只剩桃園的一半、新北的三分之一，質疑高雄市府根本是「執法最寬鬆、裁罰最消極」。工會也批評，高雄近年在重大職災防制上表現同樣不佳，指陳其邁第二任以來3年多，已有79名勞工在職災中喪命，形同用血淚寫出一張勞工不信任票。

高獨總也預告，23日行動中將用實際數據與行動劇，凸顯高雄勞工對市府長年以來「勞工檢舉，市府輕放」的不滿，並要求市府儘速對「貫徹勞檢、停止放水」等訴求做出具體承諾，否則未來不排除在市長選舉期間進一步擴大動員抗爭。

不過，就在工會提前嗆聲之際，高雄市政府在今天（21日）市政會議中由勞工局提出勞動政策成果報告，試圖回應外界質疑，市長陳其邁在會中強調，五一勞動節將屆，要求市府相關局處持續執行聯合稽查，落實職業安全源頭管理，確保勞工職場安全。

▲陳其邁市長提醒相關局處執行聯合稽查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

勞工局則以「創設溝通平台」、「提升職安防災」、「強化人力媒合」、「營造友善職場」及「培植工會動能」五大面向，說明市府近年推動成果。勞工局指出，自2020年陳其邁上任後即設置勞工自治委員會，至今已審議包含職災預防、工業區周邊交通改善及勞工教育品質等67案。

在職業安全衛生方面，勞工局強調，高雄近年採取勞檢與輔導並行策略，自2020年至2025年，重大職災死亡人數已由49人降至24人，降幅達51%；此外，在勞動部政府機關推動職安衛績效評核中，高雄也是全國唯一連續兩屆獲得「優等獎」的直轄市政府。

另外，在就業面向上，勞工局指出，高雄失業率已從2020年的3.8%降至114年的3.2%，不僅是六都最低，也創下縣市合併以來新低。面對高齡者續留職場需求，高雄也率先設置「銀髮人才服務據點」，至今已媒合成功超過4300人次，開發友善職缺超過1萬1000個，媒合率達44.2%。

至於在友善職場部分，勞工局表示，目前高雄12間庇護工場共提供169個就業機會，2020年已有19名庇護員工成功轉銜一般職場，轉銜率超過13%，高於全國。另在哺乳室、托兒設施以及工會推動公益服務等方面，也認為已展現市府與工會合作成果。

只是，一邊是工會直接開轟「市府勞檢放水、勞工心冷」，一邊是市府端出一整套政績數字與獎項回應，勞工節前夕，高雄這場勞工施政攻防，顯然才剛剛開始。