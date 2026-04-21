全中運再傳捷報！花蓮單日再奪2金4銀2銅　花崗國中創隊史新高

▲國女組空手道個人對打第二量級金牌-花崗國中陳姿佑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國中等學校運動會賽事持續進行，花蓮縣代表隊20日再添佳績，單日斬獲2金4銀2銅，目前累積22金16銀14銅，展現穩定且全面的競技實力，各項目多點開花，持續為花蓮爭光。

▲國女組空手道個人對打第四量級金牌-花崗國中吳若亞（右三）。

其中，花崗國中表現亮眼，目前已累計5面金牌、2面銀牌，刷新校史最高紀錄，跆拳道及空手道項目更以壓倒性的氣勢皆榮獲「國中女子組團體總錦標第一名」，傲視全國。

▲國女組空手道個人對打第三量級銀牌-花崗國中廖家禾。

花崗國中繼跆拳道榮獲3金後，空手道項目再勇奪2金1銀。國女組個人對打第二量級陳姿佑展現了王者風範，面對各校虎視眈眈的挑戰，她以沉穩如水的心理素質掌控全局並克服衛冕壓力，在國中女子第二量級決賽中攻守兼備，成功蟬聯冠軍，達成輝煌的二連霸紀錄。第四量級則由吳若亞憑藉著超越生理極限的鋼鐵意志力，帶著傷勢一路挺進冠亞軍決賽，面對開局6:2落後的逆境，吳若亞選手秉持「永不放棄」的花崗精神浴血奮戰，在關鍵時刻上演不可能的驚天逆轉勝摘下金牌。此外，廖家禾更展現了驚人的蛻變，成功克服過往急躁的性格，虛心接納教練的戰術指導，在場上冷靜應變，最終奪下女子第三量級銀牌，表現同樣令人喝采。

▲高女組田徑400公尺銀牌-海星高中謝冠瑜。

輕艇項目方面，花蓮體中再度傳來捷報。陳威智繼昨日於高男組500公尺單人C艇摘金後，當天與學弟何耀恩搭檔出戰雙人C艇項目，兩人從上午預賽及半決賽排名第五，一路調整狀態，在決賽中展現絕佳默契與爆發力，以1分48秒92的成績勇奪銀牌，展現堅強競爭力與臨場調整能力。

▲高男組輕艇競速500公尺雙人C艇(C2/500M）銀牌-花蓮體中何耀恩(左）、陳威智(右)。

田徑場上同樣有亮眼表現，在高中女子組400公尺決賽中，謝冠瑜在賽前曾因傷經歷手術，被迫中斷訓練長達一個多月，短時間重回競技巔峰並奪得亞軍，實屬不易。高男組4×100公尺接力由海星高中趙士瑜、蘇祥奕、伍毅軒及吳胤賢組成的隊伍，憑藉流暢交棒與穩定速度，展現團隊合作精神，成功奪得銀牌。此外，吳胤賢憑藉精準的助跑與驚人的彈跳力也是在高男組三級跳遠項目中奪得銅牌，個人表現十分亮眼。

▲高男組田徑4×100公尺接力銀牌-海星高中吳胤賢(左一)、伍毅軒(左二)、蘇祥奕(右二)、趙士瑜(右一)。

舉重項目方面，玉里高中余沛穎在高女組69公斤級比賽中穩定發揮，成功奪得銅牌，展現良好實力與發展潛力。

▲高女組舉重69公斤級銅牌-玉里高中余沛穎(選手站位右一）。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣代表隊在本屆全中運持續累積佳績，不僅在強項項目中穩定發揮，也在多個競賽種類中展現競爭力，顯示基層訓練逐步開花結果。感謝教練團與學校長期投入，以及選手們的努力與堅持，讓花蓮在全國舞台持續發光發熱。

▲高男組田徑三級跳遠銅牌-海星高中吳胤賢(右一）。

隨著賽事進入後半段，花蓮縣代表隊仍將持續拚戰，力拚更高榮耀，也期盼各界持續關注與支持，一同為選手加油打氣。

