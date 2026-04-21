大甲媽遶境變格鬥盃！怕人太少場面難看會被笑　找外援竟變內鬥

▲大甲媽祖襲警濺血，再逮3人。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境，18日深夜行經彰化市時，因接轎衝突爆發嚴重肢體衝突，彰化分局偵查隊長在制止過程中，遭趁亂偷襲，當場被打到鼻梁斷裂濺血，另外2名員警受到輕重傷，據悉，彰化陣頭，因為擔心人數太少會被笑「場面不好看」，再加上背心及T恤製作過多，為了壯大聲勢， 撂來外縣市友人支援，未料演變成「自己人互毆」的離譜狀況。

▲偵查隊長當場鼻斷濺血。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

面對公權力遭到嚴重挑戰，彰化檢警立即聯手強力執法。警方事後帶回5名涉案男子偵訊。彰化地檢署表示，繼19日聲押一名21歲的曾有幫派註記、攜帶毒品的陳姓男子獲准後，昨(20日)檢察官又陸續拘提了21歲的柯姓男子，以及一對25歲與21歲的葉姓兄弟，另外還有一名曾姓男子主動到案說明。

檢方複訊後，原認為葉姓哥哥與柯姓男子涉嫌傷害及妨害公務罪嫌重大，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押。不過彰化地院昨天深夜召開羈押庭後，裁定兩人與葉姓弟弟皆「限制住居」，並未收押，曾姓男子則被請回。

▲襲警濺血，警方逮捕滋事分子。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事實上，這並非大甲媽遶境首次發生嚴重衝突。回顧2019年4月8日深夜11時55分，媽祖鑾轎行經民生地下道時，兩派陣頭因接轎爆發推擠衝突，現場寶特瓶、辣椒水亂飛，不少員警遭辣椒水攻擊掛彩，當時共造成3名員警與1名記者流血送醫。

2022年，則因「白狼」張安樂現身接轎，再度引發辣椒水攻擊與大規模推擠事件，也成為警方後續成立「機動應變隊」的主要原因。如今遶境秩序再度亮起紅燈，又傳出暴力襲警事件，讓外界對廟會安全感到憂心。彰化地檢署強調，繞境活，只要有任何非法舉動影響秩序，必定嚴查速辦，呼籲民眾切勿以身試法。

▲縣長王惠美前往探視偵查隊長。（圖／縣府提供）