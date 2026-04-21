台星比較淨零碳排！劉書彬問「比爛嗎？」　彭啓明：新加坡沒有爛

▲民眾黨立委劉書彬。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

民眾黨立委劉書彬21日在立法院質詢時，提出歐洲能源智庫EMBER的全球電力評估，台灣在淨零能源部分僅15.1%，遠低於全球的40.8%。環境部長彭啓明答詢強調，重點在於有無「減碳」，台灣去年應該可減9％符合預期目標，台灣一直跟國際接軌，可與日韓、新加玻比；此時劉書彬反問，「我們要比爛的嗎？」彭啓明連忙說，新加坡沒有爛，政府希望盡快走到淨零排碳這條路，每個國家樣態不一樣，天然條件也不一樣。

劉書彬在質詢時，提出歐洲能源智庫EMBER的全球電力評估，台灣在淨零能源部分只佔15.1%，遠遠低於全球的40.8%，甚至比周邊國家中國、日本、韓國都要低。她詢問，台灣淨零碳排什麼時候達到全球平均水準40.8%綠電的比例？

環境部長彭啓明答詢表示，重點在於有沒有「減碳」，台灣在過去五年來，每一年減少2％至3％，去年（2025年）應該可減少9％，這是符合預期目標的，能源佔比要用減碳多少，還有實際上電力排碳係數來看。

劉書彬仍認為，台灣的資料無法跟國際接軌，應該要配合歐洲能源智庫所提出的標準，全球都用一致標準看待，台灣就是沒有比別人好。彭啓明強調，台灣一直跟國際接軌，可以跟日本、韓國比，也可以跟新加坡比，新加坡有95%是化學燃料。

劉書彬則立即反問，「我們要比爛的嗎？」彭啓明趕緊回說，「不是爛的，新加坡沒有爛」，台灣希望可以趕快走到淨零碳排這條路，2030年跟2035年的目標，進度都在軌道上進行，每個國家樣態不一樣，天然資源條件也不一樣，不能這樣跟另一個國家相比。