嘉義低收男多次酒駕挨罰34萬　行政執行分署先助他戒酒癮

▲▼ 酒駕父女相依維命，嘉義分署柔性執行助戒酒送關懷 。（圖／執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

雲林縣麥寮鄉一名鍾姓男子，因多次酒駕違反道路交通管理處罰條例，罰鍰累計達34萬元未繳，案件移送法務部行政執行署嘉義分署強制執行。執行人員深入訪視後發現，鍾男家境清寒且有酒癮困擾，隨即啟動「愛心關懷與轉介輔導」機制，展現處罰與輔導並重的司法精神。

經調查，鍾男為低收入戶，受退化性關節炎所苦，僅能靠到六輕當臨時工維持生計，近年因景氣波動收入不穩，還需獨自撫養就讀國小四年級的女兒。執行人員到其租屋處現場執行時，發現家具簡陋、環境欠佳。鍾男坦言經濟壓力巨大，但在女兒勸說下已決心戒酒，並配合分署辦理分期繳納。

嘉義分署長柯怡伶日前代表分署「愛心社」前往訪視，致贈慰問金、毛毯及生活物資，以紓解其生活困境。除了物質援助，執行人員更積極轉介台灣戒酒暨酒癮防治中心，提供專業治療資訊，期盼協助鍾男徹底遠離酒害，重回生活正軌。

嘉義分署強調，將持續強力執行酒駕罰鍰，維護用路安全，但針對弱勢義務人會採多元處遇，結合社會資源給予關懷。民眾如有戒酒需求，可撥打免付費專線 0800-25-5959（愛我無酒無酒）尋求專業協助。同時提醒，近期詐騙頻傳，若接獲可疑執行文書，請務必撥打 165 反詐騙專線查證。