日本7.7強震只是前奏？專家示警：規模8恐來襲

記者劉邠如／綜合報導

日本近日發生強震，中央氣象局測報中心前主任、地震專家郭鎧紋警告，這起地震可能只是前震，不排除是規模8大地震的前奏。他指出，日本海溝沿線目前已出現兩起規模7以上地震，中間卻存在一段尚未破裂的「空白帶」，一旦該區段連動，恐引發更大規模地震。這起地震主要與板塊擠壓有關，背後牽動的是全球最大的太平洋板塊持續隱沒至北美板塊之下，導致能量長期累積並釋放。

郭鎧紋進一步說明，日本的地震構造大致可分為兩大系統，其一是太平洋板塊隱沒至北美板塊之下，範圍涵蓋千島海溝與日本海溝，過去2011年東日本大震災即發生於此區，影響範圍從北海道一路延伸至東日本沿岸。另一組則是從靜岡縣往西南延伸至沖繩，甚至可連動到台灣的區域，屬於菲律賓海板塊隱沒至歐亞板塊之下，形成南海海槽與沖繩海槽地震帶。

▲ 氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋。（圖／《豈有此呂》）

針對外界關心此次強震是否屬於餘震或前震，郭鎧紋表示，目前餘震確實持續發生，其中規模5以上的餘震已有數起，規模4的更是頻繁出現。不過，餘震本身並非最大隱憂，真正讓學界警戒的是是否存在更大規模地震的可能。郭鎧紋指出，全球規模7以上地震平均約每月發生一次，因此單一規模7以上地震並不罕見，但歷史經驗顯示，曾出現先發生規模7以上地震，隨後引發更大規模主震的情況。

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以日本為例，在2011年大地震前兩天，曾發生規模7.3地震，最終卻引發規模9.1的巨大地震。此次觀測到日本海溝沿線，北段與南段已有兩起規模7以上地震發生，中間區域則呈現相對「空白帶」，因此學界擔心，一旦該區段發生破裂，可能將南北震源連動，進一步引發規模8以上地震。雖然郭鎧紋強調這類情境發生機率僅約1%，但仍不可完全排除。

除了地震本身，郭鎧紋直言「更需要關注的是海嘯風險」。他指出，是否引發大規模海嘯，關鍵並不完全在地震規模，而是震源深度與破裂位置。如果地震發生在接近海溝、且深度較淺的位置，一旦斷層沿海溝大範圍破裂，將可能造成海水劇烈位移，進而引發巨大海嘯。相較之下，若震源較深，則對海面的影響相對有限。

目前日本已針對太平洋側沿岸地區加強警戒，包含青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣及千葉縣等地，合計超過180個市町村列入海嘯警戒範圍，其中以北海道及東北地區為主要監控重點。

至於民眾關心近期是否適合前往日本旅遊，郭鎧紋認為「日本仍可前往，但需留意地點選擇」。他指出，日本國土範圍廣大，並非所有地區都處於風險區內。以位於日本內陸、靠近日本海側的地區為例，由於受到山脈地形阻隔，相對較不易受到海嘯影響，風險較低；反之，太平洋沿岸地區則需提高警覺。

最後，針對台灣是否會受到此次地震影響，郭鎧紋分析，目前想定的震源區主要集中在日本東北北部至北海道一帶，位置相較2011年東日本大地震更偏北。由於距離台灣較遠，無論是地震波傳遞或海嘯影響，對台灣影響皆相對有限。

郭鎧紋也提醒，若未來發生在靠近台灣的琉球海溝中南段地震，且規模達8以上，才可能對台灣產生較明顯影響，目前暫無需過度恐慌，但仍應持續關注後續地震發展。

▲防災南海海槽大地震，日本海嘯避難塔、大型防災設施。（圖／達志影像／美聯社）

▲防災南海海槽大地震，日本海嘯避難塔、海嘯避難設施「生命之丘」。（圖／達志影像／美聯社）