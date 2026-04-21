10億股權「沒賣卻過戶」　台玻總裁上被告席：我沒有犯罪

▲台玻總裁林伯實涉假轉讓今赴士院開庭否認犯罪，僅認「事前未開股東會」改口事後追認。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台玻集團總裁、實聯長宜控股公司董事長林伯實，遭控為規避子公司股權遭強制執行風險，設計不實股權轉讓及質權設定，被依《刑法》行使業務登載不實文書等罪起訴。士林地院今（21）日二次開庭，林雖高齡81歲，仍坐在被告席上親自應訊，一開口便語氣沉穩地說出「我沒有犯罪」，聲音不高卻相當堅定。

庭訊中，法官聚焦股權轉讓與質權設定程序是否合法，詢問是否於事前經股東會決議。林伯實委任律師劉煌基表示，當時因中國大陸仲裁強制執行在即，情況緊急，僅先口頭徵詢股東同意，事後再補行股東會追認，並強調相關作為係依當地稅務師及會計師建議辦理，目的在避免資產遭查封，確保公司營運。

不過，告訴代理人當庭指出，本案除偽造文書外，亦涉及背信及業務侵占等罪嫌，與起訴事實具裁判上一罪關係，請求法院一併審酌；林在協商過程中，曾揚言「若走司法，要讓公司倒閉」，犯後態度惡劣，且案件延宕數年仍未和解，請求法院從重量刑。

同時，告訴人也透過委任律師發出聲明指出，當事人吳姓女子為實聯長宜公司股東，該公司董事由林伯實及其配偶徐莉玲擔任。聲明內容指出，2020年12月1日，林伯實代表實聯長宜公司，與由徐莉玲代表的SL Business Management Limited Company簽署股權轉讓協議，將「實聯長宜淮安科技有限公司」股權移轉予SL公司，但SL公司並未依約支付股權轉讓價金。

聲明進一步指出，2021年4月21日，SL公司再將上述公司股權設定質權予台灣實聯公司，並完成股權出質登記，導致實聯長宜淮安科技公司之實際控制權轉移。

告訴人主張，上述股權轉讓與質權設定行為，係在未充分揭露且未經股東同意情況下進行，已嚴重侵害股東權益，並涉背信及業務侵占等刑事責任。聲明並指出，當事人曾於2021年3月間寄發律師函要求說明，並於同年4月與相關人員會面溝通，但對方未展現解決誠意。

另就刑事責任部分，聲明提到，先前檢方曾就部分事實為不起訴處分，當事人對此結果深表遺憾，並將於審判程序中持續主張相關行為涉及背信及業務侵占等罪嫌。

此外，聲明亦指出，林伯實、徐莉玲及相關人士於香港地區之行為，可能另涉詐欺及偽造文書，當事人將向香港警方商業罪案調查科報案，並同步提起相關民事訴訟，以維護合法權益。

法官最後表示，本案涉及公司股權架構及跨境法律關係，案情複雜，將於6月5日下午續行準備程序，並要求辯方於庭前就爭點與證據調查提出具體說明。