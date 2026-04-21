貪賺10萬元　男「穿藏毒運動鞋」返台被判關8年

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）為了賺取10萬元報酬，去年10月、11月間依照販毒集團指示前往柬埔寨，穿上「一雙運動鞋」後，再搭機返台，結果一入境就被抓包鞋子裡藏有4包海洛因。高雄地院法官日前審理之後，依共同運輸第一級毒品罪，判處阿豪有期徒刑8年。

▲販毒集團將海洛因藏在鞋子裡，阿豪將鞋子穿回台灣，因而被逮。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪先是透過通訊軟體與販毒集團聯繫，由對方代為支付機票及旅費，指示他在2025年10月底前往柬埔寨，並入住當地一間飯店；同年11月間，另一名成員帶著一雙運動鞋到飯店給阿豪試穿，隨即離開，隔天再把一雙夾藏第一級毒品海洛因的運動鞋交給阿豪。

阿豪穿上鞋子之後，立刻動身前往機場，由柬埔寨飛往香港，再從香港返回台灣，抵達高雄小港機場後，他在接受入境檢查作業時，被抓包鞋子內藏有4包海洛因（毛重共1076.5公克）。

面對上述犯行，阿豪均坦承不諱。高雄地院法官認為，阿豪貪圖利益，竟受他人指示，擔任第一線跨國運輸毒品工作，而且他運送的毒品數量非少，純度也很高，幸好並未流入市面，考量到他已經坦承犯行，最終依共同運輸第一級毒品罪，判處他有期徒刑8年。全案仍可上訴。