桃園警執行靜桃專案！雙B吵翻天吞紅單　機車掛假牌恐挨罰7萬2

▲龍潭警方執行「靜桃專案」，雙Ｂ名車皆噪音超標吞罰單。（圖／龍潭警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭警察分局執行「靜桃專案」，結合環保局及監理單位針對改裝車輛及噪音車輛加強取締，4月共攔查汽、機車12輛，其中6輛經環保局現場檢測噪音不合格，不乏百萬雙B名車當場依法告發，告發率達5成，總裁罰金額達2萬1600元。另蘆竹警察分局攔查一部機車，發現車牌與引擎號碼不符，駕駛面臨最高可處7萬2千元罰鍰，並當場扣繳牌照及移置保管車輛。

龍潭分局選擇市區車潮、人潮密集的中興路、大昌路與中正路周邊道路設置臨時檢驗站，採機動攔檢方式執法。2場勤務警方均投入優勢警力佈署，針對疑似擅自改裝之噪音車輛共計攔查汽、機車12輛，其中6輛經環保局現場檢測噪音不合格，當場依法告發，告發率達5成，總裁罰金額達2萬1600元。本分局統計115年迄今執行「靜桃專案」聯合稽查成效，攔查噪音車輛計有65部，經主管機關環保局現場檢驗，噪音超標開罰28件，告發率43%。

▲機車掛他車牌照行駛，當場遭扣牌、扣車同時面臨最高可處72,000元罰鍰。（圖／蘆竹警分局提供）

龍潭警分局分局長施宇峰表示，噪音車輛不僅影響周邊居民生活品質，高分貝的引擎與排氣聲浪更可能干擾其他駕駛人判斷，進而增加交通事故風險。警方將持續執行靜桃專案，結合相關單位加強聯合稽查作為，以具體行動守護居民交通安全與環境安寧。

另外，蘆竹警分局日前於蘆竹區大竹路強力執行「靜桃專案」稽查勤務，現場共攔查11輛機車，其中3輛經檢測不合格。此次行動中一部機車時，雖車牌外觀並無異常，但進行資訊系統比對，赫然發現車牌與引擎號碼不符。經查，曹姓駕駛聲稱該車為母親由中部購買後運至桃園使用，對牌照異常情事辯稱不知情。

員警現場查證屬實，確認該車係掛他車牌照行駛，當場依據《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第5款「牌照借供他車使用或使用他車牌照」對車主及駕駛人製發罰單，最高可處7萬2000元罰鍰，並當場扣繳牌照及移置保管車輛。