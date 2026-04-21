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陸全國人大常委4/27至4/30開會　推進《國防動員法》修訂草案

▲▼大陸全國人大常委會委員長趙樂際。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸全國人大常委會委員長趙樂際。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸十四屆全國人大常委會第六十五次委員長會議20日下午於北京人民大會堂舉行，由趙樂際委員長主持。會議決定，十四屆全國人大常委會第二十二次會議將於4月27日至30日在北京舉行，屆時將審議包括《國防動員法》修訂草案、《醫療保障法》草案等多項重要法律議案。

根據《新華社》報導，委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第二十二次會議將審議《監獄法》修訂草案、《社會救助法》草案、《醫療保障法》草案、《耕地保護和質量提升法》草案。此外，還將審議《企業國有資產法》修訂草案、《農業法》修訂草案、《水法》修訂草案，以及由國務院與中央軍事委員會提請審議的《國防動員法》修訂草案。

在國際條約方面，會議將審議批准中國與阿塞拜疆關於刑事司法協助的條約，以及中國與中亞五國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克）的永久睦鄰友好合作條約。

委員長會議建議的常委會第二十二次會議議程還有：審議國務院關於2025年度環境狀況和環境保護目標完成情況的報告、關於2024年度國有資產管理情況報告審議意見的研究處理情況和整改問責情況的報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。

此外，委員長會議審議通過全國人大常委會2026年度工作要點和立法、監督、代表、外事工作計劃，審議「一府兩院」研究處理常委會審議意見情況報告和相關專門委員會、工作委員會書面意見，審議通過十四屆全國人大四次會議重點督辦建議選題。

根據資料顯示，大陸《國防動員法》是國家應對戰爭、緊急狀態和重大危機的根本性法律，構建了一套涵蓋人力、物力、財力、科技等全要素的動員體系。該法於2010年2月26日由全國人大常委會通過，同年7月1日實施。該法第一條是「為了加強國防建設，完善國防動員制度，保障國防動員工作的順利進行，維護國家的主權、統一、領土完整和安全，根據憲法，制定本法。」

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