金曲製作人操刀！蘇巧慧推競選歌曲　發言人模仿網紅全英語講評

記者詹詠淇／台北報導

新北市長參選人、立法委員蘇巧慧今（21日）發布個人競選歌曲《你我作伙拚未來》，由金曲獎最佳專輯製作人得主柯智豪，親手打造這首充滿歡樂氣氛的歌曲。推出首日，由競選團隊發言人劉芳宇戴上銀色假髮，模仿加拿大知名聲樂老師「Rozette」用全英語講評，以幽默的風格拆解歌曲亮點，讓蘇巧慧競選歌曲一上線就話題十足。

▲蘇巧慧發布個人競選歌曲《你我作伙拚未來》，競選團隊發言人劉芳宇戴上銀色假髮，模仿加拿大知名聲樂老師「Rozette」用全英語講評。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧表示，很高興能邀請柯智豪老師來製作競選主題曲，歌曲以輕快且富有節奏感的旋律，展現新北市作為大都市的活力。歌詞內容詳盡描繪新北地景，「最北的石門，到南邊的烏來」，且將新北豐富的自然與人文景觀形容為「處處精彩的百寶箱」，呼應蘇巧慧經營兩年的新北外景系列《新北百寶箱》影片。

蘇巧慧指出，她長期透過《水獺媽媽巧巧話》Podcast節目推廣兒童繪本與母語教育，這次歌曲更特別請柯智豪結合水獺媽媽說故事風格，找來兩位同仁的小孩獻聲和她一起合唱，讓競選歌曲更加活潑可愛，也呼應她溫暖的競選主軸。

在同步推出的講評影片中，蘇巧慧競總發言人劉芳宇逗趣模仿國外聲樂老師「Rozette」用全英語講評，影片出現許多趣味橋段，當歌詞唱到台語「蓋可愛」時，劉芳宇更幽默解讀為「Cute Guy」，還和鏡頭外的「助理」一起大聲喊唱「巧慧巧慧巧慧巧慧、新北新北新北新北」，展現團隊活力的一面。

對此，蘇巧慧大讚年輕夥伴非常有創意，利用幽默的講評視角，將政治訴求轉化為輕鬆的生活話題，她強調，年輕人的創意就是新北前進的動力，希望透過這種活潑的方式，拉近與年輕族群的距離，讓大家看到政治也可以既專業又有趣。

蘇巧慧說，她身為「資深聽團仔」，一直都是柯智豪老師的粉絲，老師曾製作過「拍謝少年」的《兄弟沒夢不應該》、電影《孤味》配樂等膾炙人口的作品，這次競選歌曲能擁有金曲獎等級的製作人協助，她非常珍惜。

蘇巧慧說，未來會繼續用溫暖、創新的態度，與市民共同開創新時代，邀請大家「作伙拚未來」，共同見證新北的改變與精彩。

蘇巧慧2026競選新北市長主題曲：【你我作伙拚未來】

詞曲：柯智豪

美麗的山嵐 遼闊的海

親切的人群蓋可愛

最北的石門 到南邊的烏來

新北是百寶箱 處處精彩

年輕活力一起來

水獺媽媽來灌溉

溫暖創新一起來

巧慧開創新時代

巧慧巧慧巧慧巧慧

新北新北新北新北

你我作伙拚未來