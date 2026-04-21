卓揆赴日觀賽又掀風波　美女議員批踩紅線：長年互信蒙陰影





▲國民黨高雄市議員白喬茵日前才剛從日本參訪回高雄 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

行政院長卓榮泰以私人名義赴東京巨蛋為中華隊加油，原本預定低調進行，卻因台灣媒體迅速報導，日媒揭露東京方面有「被背叛」的感受。對此，高雄市國民黨議員白喬茵表示，外交倫理最基本的，就是尊重地主國，這樣的作法不只踩到雙方默契紅線，也讓台日之間長年累積的互信基礎蒙上陰影。

《日經》報導中提到，知情人士指出，卓榮泰在東京巨蛋看球時，很快就被中央社發現並報導，隨後北京也對此行表達強烈批評；更有消息人士直言，東京方面因此「感到被背叛」，並擔憂未來在敏感議題上的台日合作安排，可能因此變得更加困難。

白喬茵認為，台灣的國際處境本來就特殊，越是在這種環境下，越應該珍惜每一次對外交流的機會，也越需要拿出務實、真誠的態度來面對友邦與友國，而不是把原本需要細膩操作的外交安排，最後做成對內宣傳、衝版面、搶政治聲量的工具。若真如日媒所揭露。

▲白喬茵與自民黨青年局長平沼正二郎(Shojiro Hiranuma)針對青年參與公共政策進行交流。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

尤其在日方事前已經定調要低調處理，且明確要求不要帶發言人和攝影官的情況下，卓院長團隊卻仍把地主國給的方便，當成個人在國內政治操作的素材，這樣的作法不只踩到雙方默契紅線，也讓台日之間長年累積的互信基礎蒙上陰影，這不是在幫台灣加分，反而是在消耗台灣的外交信用。

白喬茵進一步呼籲，賴政府應停止把外交行程操作成對內政治宣傳的短視作法。她直言，若只是為了幾篇搏版面的新聞，卻賠上國家長期累積的外交資產，這樣的代價實在得不償失，她強調，在台灣特殊的國際處境下，政府更應回到務實、真誠、腳踏實地的方式推進交流，唯有如此，才能延續台灣穩健、可靠的國際形象。