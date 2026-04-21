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台南擬設歷史場域行政法人　議員憂成財務黑洞、監督失靈

▲台南市議員陳怡珍於議會質疑歷史場域行政法人草案，關注財務與監督問題。（記者林東良翻攝）

▲台南市議員陳怡珍於議會質疑歷史場域行政法人草案，關注財務與監督問題。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局規劃成立全國首創的「歷史文化場域經理平台」行政法人，盼強化老屋保存與管理，但市議員陳怡珍21日在議會專案報告中提出質疑，直指草案在財務安全、監督機制及私權保障上存在三大疑慮，要求市府在自治條例送審前補強相關規範。

市議員陳怡珍表示，該平台初期預算約900萬元，其中700萬元由市府支應，剩餘200萬元自籌來源不明，財務規劃不夠透明。她進一步指出，草案允許平台舉債，且若未來營運不善解散，債務將由監督機關概括承受，恐形成財政負擔，質疑是否會淪為「財務黑洞」，最終由納稅人承擔。

在監督機制方面，陳怡珍指出，草案規定僅在政府補助超過50%時，預算才需送議會審議，若未來改由企業ESG捐助或自籌收入為主，恐導致議會監督權限弱化，讓涉及全市9萬多棟老屋的管理決策，集中於少數董事會成員手中，影響公共監督。

此外，針對私權保障問題，陳怡珍表示，草案將老屋修繕與管理納入業務範圍，但多數老屋屬私人資產，產權複雜，若缺乏明確規範，恐在「資源媒合」名義下介入私有產權，甚至對不願參與的屋主造成壓力，引發民眾疑慮。

陳怡珍呼籲，市府應在條例送審前強化資訊公開與制度設計，納入在地基層與文史團體代表，提升決策透明度與公信力，確保文化保存政策兼顧效率與民眾權益。

她強調，文化保存不應只追求執行效率，更需尊重私有產權與公共監督機制，避免原本守護老屋的政策，反而成為市民權益的潛在風險。

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