前立委詐領助理費又遭起訴！A走240萬繳水電付貸款　這下慘了

▲民進黨前立委陳賴素美於任內涉貪助理費，桃園地檢署上週偵結起訴，向法院聲請沒收犯罪所得240萬餘元。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨前立委陳賴素美，被控於2016年2月至2020年1月31日任內，夥同6親友以「低薪高報」或「虛偽人頭助理」方式詐領補助費，以補貼服務處租金、水電等日常開銷用，桃園地檢署日前偵結，依涉犯貪污治罪條例之公務員利用職務機會詐取財物罪、刑法之使公務員登載不實等罪嫌，將陳賴素美等人起訴，並向法院聲請沒收犯罪所得240萬餘元。

事實上，這並不是陳賴素美第一次涉入詐領助理費，桃園地檢署2022年7月時查出，陳賴素美涉嫌從2005年擔任桃園縣議員至第一屆市議員與擔任立委共計12年期間，透過友人充當助理人頭，長期詐領助理費，桃園審理後，將陳賴素美依貪汙罪應執行有期徒刑2年，緩刑5年，應於判決確定之日起1年內向公庫支付30萬元，褫奪公權3年

但陳賴素美涉案情節不只於此，桃園地檢署肅貪專組檢察官黃榮加指揮法務部調查局臺北市調處，去年10月21日再度搜索陳賴素美等人住處，傳喚陳賴素美與陳姓等6名親友到案說明，其中被告陳賴素美經檢察官訊問後以100萬元具保。

全案經檢察官偵辦發現，陳賴素美自2016年2月1日起至2020年1月31日擔任立委，明知助理補助費並非立法委員薪資之一部分，亦非對於立委個人之實質補貼，竟夥同陳姓等6名親友以「低薪高報」、「虛偽申報人頭助理」方式詐領補助費，作為服務處之租金、水電費用及採購辦公用品等開銷，甚至作為繳納車貸或其他日常開銷使用。

檢察官認被告陳賴素美及其親友等7人涉犯貪污治罪條例之公務員利用職務機會詐取財物、刑法之使公務員登載不實等罪嫌，於上週偵結起訴，檢察官建請法院審酌被告陳賴素美長期擔任民意代表領有國家優渥支薪資，卻仍知法犯法詐領助理補助費，所為當不足取，聲請法院沒收犯罪所得新臺幣240萬2,337元，剝奪犯罪所得。

桃園地檢署呼籲，民意代表領有國家所給予優渥之薪資，本應恪遵法令，依據專業恪盡行使監督政府之職權，助理補助費之申報更應遵守法令，任何不實申報補助費之行為，皆會影響人民對於民意代表之信賴，戕害公眾信任，桃檢對於是類案件會持續積極查辦，以維我民主政治之廉潔。