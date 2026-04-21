平板市場大爆發！2026 Q1銷量增88%　iPad 11穩居冠軍

▲2026第一季平板銷量大爆發。（圖／傑昇通信提供）



記者吳立言／綜合報導

根據全台通訊連鎖通路傑昇通信公布的最新門市銷售資料，2026年第一季平板市場明顯回溫，整體銷量較去年同期大幅成長88%，顯示消費市場需求顯著回升，品牌產品線調整也成為帶動銷售的關鍵因素。

品牌重整帶動市場爆發

根據傑昇通信統計，本季平板熱銷排行榜仍由 iPad 11 A16 WiFi（128GB） 拿下銷售冠軍，其穩定供貨與長期使用價值，使其持續受到市場青睞；排名第二的 Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi（6GB/128GB），則在安卓陣營中維持高人氣，而搭載 M3 晶片的 iPad Air 11（M3），則在高階市場展現強勁競爭力。

蘋果以長期使用價值 穩固市場地位

傑昇通信分析指出，儘管蘋果在本季榜單中僅佔四席，席次較過往略有減少，但主力機種仍具高度市場黏著度。特別是在通膨壓力升高與安卓裝置價格上漲的情況下，iPad 11 以萬元內價格結合長達四至五年的系統更新支援，對學生族群與一般用戶而言具備明顯的長期成本優勢，成為穩居銷售龍頭的重要原因。

安卓平板價格戰升溫 入門與中階競爭激烈

在安卓陣營方面，Samsung Galaxy Tab A11+ 以多容量選擇與約 5,690 元起的價格，成功吸引小資族與家庭用戶；同時，OPPO Pad SE（4GB/128GB） 以約 5,290 元成為榜單最低價機型，而 Redmi Pad 2 Pro WiFi（6GB/128GB） 則透過高規格配置切入中階市場，快速竄升銷售排行，顯示價格與規格之間的競爭持續加劇。

成本壓力浮現 安卓品牌面臨定價挑戰

傑昇通信指出，隨著記憶體等關鍵零組件成本上升，安卓品牌利潤空間逐漸壓縮，迫使廠商以更低價格維持市占，同時仰賴後續服務與配件銷售補足收益。然而，一旦零組件價格持續波動，過去強調的高性價比優勢恐將逐步削弱，甚至影響產品供應穩定性。

旗艦機逆勢成長 消費者轉向長期價值

值得注意的是，當中階產品價格優勢不再明顯，部分消費者開始轉向效能與壽命更佳的旗艦機型，包括 iPad Air 11（M3） 與 Samsung Galaxy Tab S10 FE，進一步推升高階平板銷量。整體而言，平板市場已從過去單純的價格競爭，轉變為在成本上升與消費力收縮之間尋求平衡。