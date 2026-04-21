接見美智庫訪團　徐國勇：在野附和中方延宕預算恐錯失增強國防時機

▲民進黨秘書長徐國勇昨（20日）於中央黨部接見美國華府「戰略暨國際研究中心（CSIS）」訪團。（圖／民進黨提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨秘書長徐國勇昨（20日）於中央黨部接見美國華府「戰略暨國際研究中心（CSIS）」訪團，雙方針對台美關係及國內政情深入討論。徐國勇除代表民進黨歡迎CSIS會長兼執行長何慕理（Dr. John Hamre）再度訪台，更由衷感謝美國政府、國會及美國在台協會（AIT）在國防安全、經貿合作、國際參與及聯大第2758號決議等議題上，展現堅定的挺台立場。

徐國勇強調，國防特別預算及中央政府總預算不但關乎台灣的防衛能力，更直接影響經濟穩定與台美戰略夥伴關係。他引述最新民調指出，逾七成民眾支持政府增加國防預算，顯示強化自我防衛實力已成台灣社會的高度共識。

同時，徐國勇也感謝美國國會透過組團訪台或致函等行動，協助在野黨理解國防預算案的重要性。針對立法院預算審議現況，徐國勇向訪團表達憂慮，指出部分在野人士若為附和中方政治議程而延宕預算，恐將錯失增強國防實力的關鍵時機，因此嚴正呼籲在野黨應以國家安全為重，避免言行不一的政治操作。

談及台灣近年轉型，徐國勇指出，核心關鍵在於堅定立場並與民主夥伴並肩同行。他舉例，台灣對外投資版圖在十年間已發生巨大轉變，從過去十年前高達83%對外投資集中於中國市場，直至2025年對中投資已大幅降至3.75%；台灣的對外投資從中國轉往東南亞市場，近年更大量投資美國、歐洲等理念相近國家。

徐國勇說，與此同時，台積電等先進科技產業透過全球布局帶動經濟快速成長，這充分證明台灣無須依循國民黨所主張的「依賴中國單一市場」老路，而是應持續深耕全球，並與美、日、歐等可信賴的夥伴加強合作。主席特助李俊俋補充，相較於中國經濟表現持續下行，台灣在經濟表現上成績亮眼，台灣股市規模於上週超越英國，躍升為全球第七大股票市場，顯示台灣在中國複合式的威脅下仍展現出強大的經濟韌性。

針對近期「鄭習會」，徐國勇明確指出，國民黨主席鄭麗文附和習近平提出的「一中框架」，不僅缺乏民主正當性，更背離台灣主流民意。

李俊俋則批評，歷經多次國共會談，國民黨在主權立場上節節敗退；從過去主張「九二共識、一中各表」，演變至今全面附和中方「一中原則」，完全無視習近平自 2019 年起已將「九二共識」與「一國兩制」劃上等號的政治現實。

民進黨表示，訪團成員多對台灣的民主成就、經濟發展及在國際變局中強化自身韌性的各項作為表示肯定。面對日益嚴峻的資訊戰威脅，徐國勇強調，台灣長期遭受來自中國的假訊息與針對性基礎設施攻擊，一天高達近兩百多萬次來自中國的惡意資安攻擊。對此，政府已採取積極應對措施，確保資訊流通的即時性與正確性，並與美國、英國、日本等盟友密切合作，保障海底電纜等對外通訊設施的安全。

民進黨指出，此行訪台成員亦包含CSIS「地緣政治暨外交政策部」主席兼韓國講座車維德（Dr. Victor Cha）、CSIS「中國權力計畫」主任林洋（Bonny Lin）、CSIS「費和中國研究講座」柯吉年大使（Amb. Edgard D. Kagan）、前白宮國家安全會議（NSC）資深主任陸安東（Anthony J. Ruggiero）以及美國前財政部亞洲暨中東事務副助理部長貝傑西（Jesse Baker）；民進黨由主席特助兼政策會首席副執行長李俊俋、國際部主任陳文昊與副主任邱雯莉陪同接見。