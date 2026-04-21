林口知名湯品餐廳大門遭砸！玻璃、螢幕碎裂　警鎖3嫌追緝

▲林口知名湯品餐廳1樓遭砸，碎玻璃四散 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

林口區富貴路昨（20日）深夜，一家知名中菜精工湯品餐廳，遭3名男子砸破1樓大門玻璃及電子螢幕，目擊民眾立刻報案。林口警分局獲報後迅速出動，雖嫌犯已先行逃離現場，但警方憑藉目擊者證詞與監視器影片，已鎖定這3名涉案男子，正全力查緝到案，將依恐嚇、毀損罪及侵入住宅罪移送偵辦，警方懷疑與債務糾紛有關，已傳喚餐廳老闆。

據悉，林口區富貴路85號的「沉雨晴」餐廳，經營中菜精工湯品，昨天深夜11時許，餐廳1樓的門面玻璃遭砸毀粉碎，顯示螢幕也遭毀損，現場玻璃碎片四散、凌亂不堪。路過的民眾當場目擊，隨即報警。

林口警分局文林派出所接獲報案後，立即派遣線上警力趕赴現場，但犯案嫌疑人已離開。經專案小組擴大調閱周邊監視器，在案發地點附近發現3名男子形跡可疑，特徵與目擊者描述吻合。確認涉案人為28歲吳男、25歲黃男及36歲周男，正佈線全力追緝中。

全案將依恐嚇、毀損罪及侵入住宅罪嫌，移送新北地檢署偵辦，為了釐清犯案動機，警方已通知49歲的陳姓老闆，調查近期是否與人結怨及債務糾紛，以判斷遭砸店的背後原因。

▼林口知名湯品餐廳1樓遭砸，螢幕嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）