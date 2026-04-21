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大陸 大陸焦點 特派現場

AI工程師月薪破9萬台幣　對岸最缺3種人才

▲▼ 大陸就業市場進入活躍期，人工智能職缺搶手月新高 。（圖／翻攝 央視財經）

▲ 大陸就業市場進入活躍期，人工智能工程師職缺搶手、月薪高 。（圖／翻攝 央視財經）

記者任以芳／綜合報導

大陸今年Q1就業市場，機器人、新材料等新興行業的職位數同比增長均超過30%，成為帶動就業成長的領頭羊。另外，光電子、人工智能（AI）及航空航天等領域也保持兩成左右的穩定增幅，眾多新興職位中，人工智能工程師以平均20804人民幣月薪拔得頭籌，（換算台幣約9.5萬）。

這波招聘熱潮呈現出明顯的地域特徵。北京、深圳、上海等傳統一線城市，新質生產力職位的佔比最高；武漢、蘇州及南京展現驚人的「追趕速度」，職位增速均突破20%。

根據《央視財經》報導，從招聘數據看，新質生產力領域多個技術驅動型行業的職位數增長較快。機器人、新材料行業職位數同比增長均超三成，增幅最為明顯；光電子、人工智能行業職位數同比增長近兩成；航空航天、船舶製造行業招聘職位數同比增長兩成；新能源汽車零部件行業職位數同比增長超10%。

這場「人才爭奪戰」最直接的體現就是薪資，機器人、新材料、光電子領跑前三，平均招聘月薪均突破10000元（單位：人民幣，同下）人工智能工程師以平均2080元（台幣約9.5萬）月薪拔得頭籌，晶片工程師與移動研發緊隨其後，平均月薪與職位分別是17790元、16624元、15816元。（換算台幣分別是81834元、76470元、 72753元）

人才需求城市分布，北京、深圳、上海等城市新質生產力行業崗位佔比較高，分別達7.4%、4.8%和4.6%；武漢、蘇州、南京相關職位增速分別達28.3%、24.8%、20.5%。

招聘平台專家指出，大陸今年產業鏈上下游的「互動效應」非常明顯，從上游材料研發到下游整機集成，全鏈條的人才需求全面同步激增。

▼ 大陸《央視》釋出月薪參考指標，包括剛入行新人起薪也很高。（圖／翻攝 央視財經）

▲▼ 大陸就業市場進入活躍期，人工智能職缺搶手月新高 。（圖／翻攝 央視財經）

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