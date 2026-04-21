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把新北人送進輝達門口！　李四川喊話「當選市長就蓋蘆社大橋」

記者郭運興／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川今（21日）表示「輝達，是我努力留在台灣。把新北人送進輝達的門口，是我接下來要做的」。他透過影片說明，輝達來北士科，一萬多人的就業機會，百分之七十絕對是新北市人，「年底我若當選，我絕對從社子島蓋一座橋到蘆洲」。他也喊話，「希望大家年底能多幫忙，我一定會盡力，為了我們新北市，用我40幾年累積的經驗，為我們的新北市打拼」。

李四川今早發布一段短影片表示，「輝達，是我努力留在台灣。把新北人送進輝達的門口，是我接下來要做的。一座大橋，一條通往科技的路，一個計畫，一分鐘講給你聽」。

影片中，李四川表示，兒子說「爸爸你選新北市長要做什麼」？他則幽默說，自己為了年輕人必須為「兩岸」來奮鬥，淡水河兩岸！最起碼台北市有的，新北一定要有。

李四川表示，輝達來北士科，一萬多人的就業機會，百分之七十絕對是新北市人，自己在離開台北市府時核定興建一座橋(社子島聯連外橋梁)從北士科到社子島，「年底我若當選，我絕對從社子島蓋一座橋到蘆洲」，蘆社大橋蓋好後，原則上就接了蘆洲線，連通五股，輕軌來，右邊走就去到機場、左邊走就到五股，不只有輕軌而已，接台64、台65，到板橋、浮洲、土城就會變成一個廊帶，包括正在施工的萬大線，中和連通公館，都把它連結起來，新北就與台北市碰在一起了，這樣才是一日生活圈。

李四川喊話，「希望大家年底能多幫忙，我一定會盡力，為了我們新北市，用我40幾年累積的經驗，為我們的新北市打拼」。

▼李四川喊話「當選市長就蓋蘆社大橋」。（圖／翻攝自Facebook／李四川）

▲▼李四川喊話「當選市長就蓋蘆社大橋」。（圖／翻攝自Facebook／李四川）

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