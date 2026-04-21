翁士航駁斥霸凌「教學過程可受公評」　家長出面聲援：停止抹黑

▲對於遭指控凌虐學生，翁士航出面否認。（圖／記者劉耿豪攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大競技系副教授翁士航遭指控長期對學生凌虐，辱罵學生「白癡」並要跪著與其對話，還觸碰女學生胸部。翁士航今（21日）出面否認，指所有教學過程都是高度透明且可受公評，並強調跪姿是為體操選手普遍與常態性習慣動作，也否認性騷擾。有家長聲援翁士航，否認有凌虐行為，呼籲停止抹黑。

人本基金會今天與陳培瑜等多位立委出面指控，翁士航長期利用身為體操隊總教練權威進行封建式恐怖統治，包括要學生跪著與其對話或奉茶，辱罵學生「白癡」，還觸碰女學生胸部，助理教練麥劉湘涵則對年幼學生打巴掌、禁止上廁所導致尿失禁等。

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▲體操隊學生家長出面，澄清教練翁士航（圖右）沒有凌虐 。（圖／記者劉耿豪攝）

對上述指控，翁士航今天在多名家長陪同下出面說明，並發布4點聲明稿，否認對學生凌虐，指所有教學過程都是高度透明且可受公評，並強調跪姿是國內外體操選手普遍與常態性的習慣性動作，否認要求學生以跪姿與其對話，對於女學生指導都是相當謹慎，沒有碰觸女學生，否認有性騷擾。

翁士航聲明如下：

一、 嚴格紀律與開放溝通的專業堅持

競技體操為追求卓越且具備高度風險之運動。教練團隊長期建立嚴謹的訓練紀律，係為了確保每位學員在挑戰極限時的安全。然而，「嚴格」並非屏除互動，我們始終秉持「嚴格但可溝通」的原則，重視教練與學員、家長間的意見交

換。關於場館內因專項運動習慣及專項特性所產生的認知落差，本人將虛心審視，並以此為契機，進一步優化專業訓練中的溝通深度與廣度。

二、 公開透明的場館環境與事實認定

體操隊的訓練場域設置於透明玻璃場館，家長及外界皆可隨時從一樓前後門及二樓觀察席，清楚看見訓練實況與環境，所有教學過程均處於高度透明且可受公評的狀態。針對外界部分未經證實的言詞指陳，本人在此重申，對於不曾存在、亦非事實的言論，本人無法予以承認。目前案件已進入法定救濟與調查程序，本人已提交現場影像與多方證詞，盼能回歸證據，還原透明環境下的事實全貌。

三、 實習機制與大帶小的教學傳承

體操隊一向致力於人才梯隊的育成，長期落實「大帶中、中帶小」的傳承文化。大學部學員協助小師大學員訓練之安排，均係基於「教學相長」的專業實務實習，且在事前均經公開意願徵詢與性質說明。此種傳習模式旨在讓高年級學員在協助中深化專業技能，並建立團隊凝聚力。所有行政與教學協助流程均恪守法規，絕無違法或剥削情事。

四、 靜候公正調查與守護教學現場

面對外界的監督與指教，本人秉持不卑不亢、理性平穩的態度面對所有行政調查。體操隊的榮譽是師生多年來共同耕耘的果實，本人將持續配合校方及相關單位之審議，並以守護學員權益為首要職責，期盼在正式調查結果揭曉前，各

界能回歸理性討論，還給體操教育一個專業發展的空間。感謝各界對臺灣體操環境的關心。



此外，今天記者會現場也有家長出面聲援翁士航，指教練的嚴格是建立在專業的訓練與孩子成長的期待之上，不是「凌虐」，呼籲外界停止抹黑，並提出3點訴求。

一、請主管機關秉持專業與公正，儘速完成調查，還原事實。

二、在調查結果出爐前，呼籲各界停止以片面資訊進行定罪與抹黑。

三、請將焦點回到孩子本身的學習與成長，而不是淪為各方角力的工具。