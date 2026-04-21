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染髮肚子餓「保鮮膜包頭」外出用餐頭皮燙傷　女學生求償4366萬

▲▼洗頭，髮廊。（圖／Unsplash，以下同）

▲周姓女學生到髮廊染髮，頭皮燙傷怒向髮型師求償4366萬。（示意圖／Unsplash，以下同）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄周姓女學生上髮廊染髮，染到一半肚子餓，詢問髮型師後，周女就在頭還包著保鮮膜和毛巾的情況下，步行外出用餐，結果因室外高溫，引起化學藥物接觸性過敏反應，周女的頭皮慘遭燙傷，憤而將型師告上法院。她原本求償近2700萬賠償金，後續又追加求償到天價4366萬781元，但橋頭地院審理後，法官只判髮型師應賠償周女共50萬2836元。不過周女也須補繳追加求償的裁判費共14萬7488元。全案還可上訴。

周女控訴，她於2024年2月29日前往高雄市一家髮廊，由鍾姓髮型師為她染髮，然而髮型師沒對她進行過敏測試，就對她進行漂染，經她表示想先外出用餐時，髮型師也只用保鮮膜和毛巾包裹她的頭，就任由她外出，導致她因室外高溫引起化學藥物接觸性過敏反應，頭皮慘遭化學性灼傷，並有面積約3×3公分的約頭皮深二度燒燙傷，以及面積約10×10公分的頭皮一度燒燙傷等傷害

周女也提告對髮型師求償醫療費2836元、增髮費3980元、營養補品480萬，並提供由英國倫敦一家高級私人醫療集團估價，約需英鎊30萬2350元(台幣1200萬餘元)的植髮和醫療估價單影本，加上精神撫慰金9百萬等，共求償近2700萬賠償金，後來還將求償金額追加到4366萬781元。

全案審理時，髮型師表示願意賠償必要醫療費，但認為周女主張英國醫療及植髮費用部分，並沒說明為何不能在台灣治療，而增髮及營養品費用部分，也非醫療所必須，另外周女也有過失，求償的撫慰金過高。

法官認為，周女僅提出醫療費收據2836元，其他費用是否必要，則舉證不足，另審酌周女在案發時是學生，沒有工作，以及周女傷勢的嚴重程度、對外貌的影響等情，認為精神撫慰金應以50萬為適當，判髮型師應賠周女共50萬2836元。不過周女也要再補繳追加求償的裁判費共14萬7488元。可上訴。

另刑事上，法官審酌周女頭皮有一、二度燒灼，經癒合後仍呈現禿髮狀態，周女也表示她因而須長期擦藥、開刀整修頭皮、進行植皮手術等，認為髮型師對周女造成巨大損害，不過審酌髮型師犯後始終坦承犯行、素行良好，但因和解金談不攏而無法和被害人和解等情，依髮型師犯過失傷害罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。

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