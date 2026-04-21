卓揆東京觀賽曝光引「日本官員不滿」？柯志恩：不能這樣賺紅利

▲柯志恩曾經對行政院長赴日加油，自費議題請他說清楚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

日本英文媒體《日經亞洲》17日報導，行政院長卓榮泰3月7日以私人名義赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）中華隊對捷克隊比賽，原本預定低調進行，卻因台灣媒體曝光，引發部分日本官員私下不滿，甚至形容東京方面有「被背叛」的感受。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩表示：「不要再把外交戰場當秀場，這樣對中華民國的外交處境不會有正面助力」。

《日經》相關內容曝光後，也讓卓榮泰這趟東京巨蛋「棒球之旅」再掀政治波瀾。雖然這趟行程普遍被視為台北與東京關係升溫的象徵，但日經亞洲引述多名知情人士報導，日本官員對卓榮泰此行所引發的公開關注感到不滿。這次訪問原定應該在不公開的情況下進行，卻在台灣迅速成為新聞，部分日本官員指責賴清德政府違反了雙方的默契。

▲卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，「台灣遭遇的國際現實困境，所有國人都非常清楚，因此無論朝野在國內如何意見分歧，對外外交我們都全力支持」，但柯志恩強調，「政府不應該將外交成果轉化為國內政治宣傳工具，而不顧友國處境。」

另外，柯志恩能夠理解卓榮泰院長赴日幫中華隊加油，一定是想藉此機會與日方進行私下交流，但他也質疑這件事是否有更為妥適的方式處理？「不是透過媒體大張旗鼓，把外交轉內銷，大賺政治紅利。」柯志恩認為，「對內政策大家的意見可以分歧，但中華民國拓展外交，我們一定全力支持！只是請民進黨政府的官員，不要再把外交戰場當秀場，這樣對中華民國的外交處境不會有正面助力。」