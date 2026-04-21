新台馬輪乘客名單有異！鷹眼安檢員揪出女通緝犯　入港報到秒落網

▲基隆商港安檢所人員昨落實新台馬輪乘客安全查驗時，意外逮捕一名女通緝犯。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

北部分署第二岸巡隊基隆商港安檢所人員昨(20日)晚間執行「新台馬」客輪乘客身分查驗，透過系統比對發現一名台籍的詹姓女乘客(49歲)因涉嫌竊盜而遭到桃園地檢署通緝，安檢所隨及偕同基隆港務警察總隊，趁詹女現身報到時順利將其攔截逮捕，移送桃園地檢署歸案。

基隆商港安檢所人員昨落實乘客安全查驗時，憑藉高度警覺與科技執法，發現新台馬輪旅客名單中一名台籍的詹姓女子身份有異，進一步比對後確認詹女因涉嫌竊盜而遭到通緝，隨即聯合基隆港務警察總隊老碼頭中隊共組專案小組，於基隆港西岸旅客服務中心查緝部署。

晚間9時許，不知情的詹女按照預訂行程入港報到，準備進行登船手續，當場遭專案小組上前攔截，確認詹女於3月31日遭發布竊盜通緝，比對身份無誤後當即上銬逮捕，全案後續由基隆港務警察總隊老碼頭中隊移送桃園地方檢察署歸案。

北部分署第二岸巡隊表示，海巡與警方保持緊密合作，透過情資共享整合與科技系統輔助，落實邊境查驗工作。此案充分展現跨部會協作效能，有效防止不法分子企圖規避司法制裁，海巡署也再次呼籲，若民眾發現不法情事，請撥打118海巡服務專線，共同維護社會安定。