懸賞抓捕「最貪鄉長」！污1289萬刑期499年　温志強逃香港遭通緝

▲苗栗縣三灣鄉長溫志強去年10月疑似棄保潛逃至香港，檢方今年1月正式對其發布通緝。（圖／翻攝自調查局）

記者葉品辰／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉入多起貪汙弊案，遭控在任內藉工程採購、光電標租及清潔隊員甄選等機會收賄逾千萬元，案件進入二審後卻未出庭，檢方今(2026)年1月9日正式發布通緝，並由調查局列為「外逃通緝犯」，全面追緝中。

檢方指出，温志強於2018年至2021年間，利用鄉公所各項標案與人事機會，向廠商及錄取人員收取賄款，涉案共計134次，不法所得高達1289萬8100元。監察院早於2023年間即認定温志強違反《公務員服務法》情節重大，提案彈劾，並移送懲戒法院審理；懲戒法院同年判決將其撤職並停止任用4年。

▲苗栗縣三灣鄉長溫志強涉貪1289多萬，若一罪一罰，刑期可達499年2個月。（圖／記者蔡文淵翻攝）

一審苗栗地院於去(2025)年8月宣判，若依一罪一罰計算，累計刑期高達499年2個月，並褫奪公權逾320年，全案上訴台中高分院審理。然而，温志強在一審期間雖一度遭羈押，後續以100萬元交保，卻未被限制出境出海。直到案件進入二審，法院於去年12月24日首度開庭時，温未到庭，相關人員才發現他早已失聯。

經調閱出入境資料確認，温早在去年10月21日即搭機前往香港，疑似棄保潛逃。對此，苗栗地檢署已於今年1月9日正式發布通緝，並由調查局將其列入外逃通緝犯名單。檢方表示，若民眾提供相關行蹤線索，協助將其緝捕到案，將依法核發檢舉獎金。