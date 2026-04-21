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日7.7強震「距上次巨大海嘯已400年」　林氏璧：被認為處於臨界點

▲▼日本青森縣外海發生規模7.5地震。（圖／日本氣象廳） 

▲日本青森縣外海發生強震。（圖／取自日本氣象廳網站）

記者曾筠淇／綜合報導

日本東北三陸沖（青森縣、岩手縣、宮城縣東側海域）昨（20日）下午發生芮氏規模7.7地震，並發布海嘯警報。旅日達人林氏璧在臉書上發文表示，日本海溝、千島海溝沿線曾發生多次規模7以上的巨大地震，且預估最大規模海嘯約300年至400年會發生一次，由於上次的巨大海嘯發生在17世紀，現已過了400年，因此該地區被認為處在迎來巨大地震伴隨海嘯的臨界點。

日本發布「北海道・三陸近海後發地震注意情報」

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林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」上發文表示，日本昨晚發布「北海道・三陸近海後發地震注意情報」，北海道、東北及關東地區等7個道縣，總計182個市町村被列為需要採取防災應對措施的對象。由於千島海溝和日本海溝沿線發生巨大地震的可能性增高，內閣府與氣象廳呼籲民眾採取相應的防災措施。

林氏璧指出，此機制從2022年開始運作，並在2025年12月9日青森縣東部近海地震首次發布，昨天是第二次。發布此情報後，民眾必須確認避難場所、逃生路線、準備緊急避難包、固定家具，同時檢查相關物資，此情報不是要求立刻避難，呼籲期間通常維持一個禮拜。

距上一次巨大海嘯已過400年

林氏璧接著表示，發布情報不等於一定會發生巨大地震，只是根據全球案例分析，在M7等級地震發生後，一周內發生M8以上等級巨大地震的機率會從原本的0.1%提高到1%。該地域先前有兩個案例，一個是2011年的大地震，震央同樣在三陸沖，3月9日先有規模7.3的前震，3月11日發生規模9.0的主震；1963年也有發生規模7.0地震，18小時後發生規模8.5地震的狀況。

林氏璧表示，日本海溝、千島海溝沿線曾發生多次規模7以上的巨大地震，根據日本中央防災會議資料，北海道至岩手縣太平洋沿岸地區的海嘯沉積物顯示，最大規模海嘯約300年至400年會發生一次，由於上次的巨大海嘯發生在17世紀，現已過了400年，因此該地區被認為處在迎來巨大地震伴隨海嘯的臨界點。最後他也提醒，台灣和日本同樣處在地震帶上，請大家隨時都要做好防災準備。

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