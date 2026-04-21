10家嘉市好店品牌齊聚新加坡 　共創國際市場

▲▼ 「嘉市好店」進軍新加坡！攜手昇菘超市開拓東南亞商機 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為帶領在地業者接軌國際，嘉義市政府於今（21）日由市長黃敏惠領軍，攜手 10 家「嘉市好店」優質品牌前進新加坡。首站馬不停蹄拜訪新加坡第二大超市通路——昇菘超市（Sheng Siong），舉辦通路媒合會，將嘉義市特色伴手禮推向國際舞台。

市長黃敏惠因心繫日前嘉義市火警，調整行程延後出發，首站由副市長陳永豐代表與昇菘超市董事長林佑龍進行深度交流。陳永豐副市長指出，嘉義市連續三年參與東京食品展有成，此次選擇新加坡作為東南亞市場的戰略據點，盼藉由昇菘超市超過 80 家門市的強大通路力，讓星國消費者品嚐嘉義優質產品。

本次參與媒合的品牌包含「湯城鵝行」鵝油、「義興嘉釀」與「錦龍醬油」的古法釀造醬油、以及「三光米」台農 82 號米，三者結合展現道地雞肉飯風味。此外，還有名揚國際的「林聰明沙鍋魚頭」、推廣優質地瓜的「薯職人」、百年傳承「皇鶴蜂蜜」，以及代表嘉義高山韻味的「里響咖啡」、「伊米咖啡」與「斐園茶莊」。

昇菘超市董事長林佑龍表示，集團深耕新加坡 41 年，目前正規劃興建 66 萬平方呎的新物流中心，非常期待與嘉義市優質業者建立長遠合作關係。市府建設處強調，透過面對面媒合，現場交流熱絡，成功為「嘉市好店」品牌開啟國際合作新頁。市長黃敏惠今日亦將帶領業者前進新加坡食品展，助攻嘉義市產品在國際發光發熱。