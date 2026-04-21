　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

烏龍分局長當天主動領辣椒水　「隱瞞實情」成調職主因

▲警察局長吳敬田說明。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市警察局長吳敬田說明辣椒水烏龍事件，直言隱瞞實情是調職主因。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

民眾黨主席柯文哲陪同市議員參選人於逢甲夜市掃街時，意外引發的「辣椒水襲擊」烏龍事件，台中市警察局長吳敬田今（21）日說明對涉案分局長周俊銘的懲處原因及調查細節。吳敬田證實，周俊銘因未在第一時間如實回報，且身為主官卻處事不當，依規定加重處分記過兩次並調離現職。

分局長主動領用非標配裝備　測試後丟棄垃圾桶

針對外界好奇分局長為何隨身攜帶辣椒水，吳敬田解釋，依警政署規定，基層執行人員出勤需配備辣椒水，但組長、副分局長、分局長等督導層級，且維安掃街勤務慣例上也不要求配備。周俊銘當天是「主動要求」到派出所領取辣椒水，屬於其個人行為。

此外，民眾黨釋出影片顯示周俊銘將辣椒水丟進垃圾桶，吳敬田回應，該支辣椒水與記者會公布的是同一支。周俊銘於當晚10時許將其丟棄，警方調閱錄影帶確認後，於凌晨12時許趕赴現場從垃圾袋中查扣。吳敬田指出，辣椒水雖屬消耗品，用完可自行處理，但此動作也成為釐清真相的關鍵證據。

▲吳敬田,周俊銘。（圖／翻攝六分局粉絲專頁）

▲吳敬田坦言，周俊銘平時工作確實非常認真，但此次行為造成社會動盪及警力耗費，極為不恰當。（圖／翻攝六分局粉絲專頁）

未於24小時內坦承　「隱瞞實情」成調職主因

對於藍綠陣營罕見同聲質疑懲處過重，吳敬田駁斥政治考量。他表示，根據《警察人員獎懲標準表》，處事不當且影響警譽情節嚴重者應予記過，而周俊銘身為分局長主官，依規定須加重處分，因此記過兩次。

吳敬田強調，調職處分並非單純因為「誤噴辣椒水」，而是周俊銘在事發後並未第一時間坦承，直到24小時內經警方調查結果出來才鬆口。周俊銘當時辯稱，第一時間未坦承是因為認為「也有可能是其他人噴灑的」，但因涉及嚴重違反紀律及未如實告知等多項因素，所以建議警政署調職。

局長肯定平時表現　但強調「個案違紀」須分開處理

吳敬田坦言，周俊銘平時工作確實非常認真，但此次行為造成社會動盪及警力耗費，極為不恰當。他強調：「個人平常工作的認真與這個個案的情節狀況，我們要分開來看。」

至於一開始傳出有雙載機車騎士噴灑辣椒水，吳敬田表示，警方偵辦刑案會針對所有方向查證，機車騎士確實曾是查證重點之一，但最終透過錄影帶與內部調查，才鎖定是分局長所為，目前全案已移送地檢署偵辦。

▲▼柯文哲被噴辣椒水過一天持續流淚。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲柯文哲隔天前往彰化跑行程時，也提到被噴辣椒水過一天持續流淚。（圖／資料照片）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
341 1 7742 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1.25兆國防特別預算國防部全說了　編5500億買防空等飛彈
26歲吳姓網紅被抓　查出是詐團金主！洗錢1.7億
青森強震「成因類似311」　郭鎧紋點名4地區恐影響台灣
aespa宣布世界巡演！海外首站來台灣
自衛隊「砲彈在戰車內爆炸」！3死1重傷
美伊再度緊張！　國際油價勁揚、飆漲逾6%
黑白切少東遭斷手腳　當街擄走畫面曝
朱海君身邊「護花男牽手緊摟」　關係曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三度向老父住處丟噴燈、焚燒雜物　桃園男違法保護令被起訴

家暴妻還一路尾隨擋警車　毒駕男被判關11個月

「改造雄女」網紅是詐團金主！洗錢1.7億　勞斯萊斯、賓士全被扣

懸賞抓捕「最貪鄉長」！污1289萬刑期499年　温志強逃香港遭通緝

2賊闖民宅偷洋酒+現金！花蓮警攻堅逮人　安全帽藏毒也被搜出

新台馬輪乘客名單有異！鷹眼安檢員揪出女通緝犯　入港報到秒落網

烏龍分局長當天主動領辣椒水　「隱瞞實情」成調職主因

高雄男與網友見面竟濺血！3男尬聊吵起來　他慘遭利器割傷手臂

役男「出國探病奔喪」一去不回　下場被判刑3個月

快訊／黑白切少東遭斷手腳！主嫌收押禁見　3共犯仍在逃

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

「小孩過世怎麼處理？」禮儀師見詭異提問 機警報警揭虐童致死內幕｜奇摩知識+虐童致死案｜《我在案發現場》

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

三度向老父住處丟噴燈、焚燒雜物　桃園男違法保護令被起訴

家暴妻還一路尾隨擋警車　毒駕男被判關11個月

「改造雄女」網紅是詐團金主！洗錢1.7億　勞斯萊斯、賓士全被扣

懸賞抓捕「最貪鄉長」！污1289萬刑期499年　温志強逃香港遭通緝

2賊闖民宅偷洋酒+現金！花蓮警攻堅逮人　安全帽藏毒也被搜出

新台馬輪乘客名單有異！鷹眼安檢員揪出女通緝犯　入港報到秒落網

烏龍分局長當天主動領辣椒水　「隱瞞實情」成調職主因

高雄男與網友見面竟濺血！3男尬聊吵起來　他慘遭利器割傷手臂

役男「出國探病奔喪」一去不回　下場被判刑3個月

快訊／黑白切少東遭斷手腳！主嫌收押禁見　3共犯仍在逃

變裝皇后妮妃雅開箱「私密包」 掏出超狂凶器！

日本人氣KOL直飛台南拍攝！黃偉哲攜夢多帶路　推廣府城魅力

三度向老父住處丟噴燈、焚燒雜物　桃園男違法保護令被起訴

台灣百年老店驚呆！「天團男神曬1伴手禮」有品味　粉絲全買爆

中風復健「卡關」仍可進步　醫：「經顱磁刺激」助重啟大腦

比塑膠袋更毒？譚敦慈示警「1容器」別加熱：恐溶出塑膠微粒

林采緹產後「上胸消風全空杯」！補救2年：比原本大1cup 成果超辣

家暴妻還一路尾隨擋警車　毒駕男被判關11個月

別讓恐懼綁架餐桌！今年送給Sugar Mom的母親節應援　找回敢吃的底氣與動力

何依霈砸7位數迎「愛的結晶」新身份曝光　甜曝尪龍語申全程陪伴

【真的變烏龍派出所！】385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

社會熱門新聞

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

為湯圓打死妻　鹿港恐怖里長4／23宣判

黑白切少東嗆「你等著」遭打斷四肢　仍有3人在逃

知名喇嘛遭爆　破淫戒劈腿2女

故障上拖吊車竟收超速罰單　網砲轟：警察太混

主播「馬德」收紅錢當白手套　18萬出賣國軍機密

「弟弟濕答答」　知名喇嘛爆劈腿2女對話流出

黑鷹63分鐘送心臟　花蓮→台中成功接力

黑白切少東遭擄畫面曝光！4頭套男埋伏5hrs　駕車猛撞押走

吸金22億元！負責人徐少東等3人發監前全落跑

百萬金流！　馬德超大膽用本人帳戶收紅錢

更多熱門

相關新聞

辣椒水之亂　劉岑妤撤告「拎飲料慰勞」員警

辣椒水之亂　劉岑妤撤告「拎飲料慰勞」員警

民眾黨參選人劉岑妤日前在前主席柯文哲陪同下前往逢甲夜市掃街，傳出遭辣椒水襲擊，隔天大動作到派出所報案。未料，真相大白竟是轄區維安的分局長周俊銘測試辣椒水誤傷，周俊銘遭依傷害罪嫌函送地檢。劉岑妤今天上午發聲明表示，已經前往派出所撤回告訴，也感謝警察不護短，拎著飲料前往派出所，要感謝員警的辛苦，想要為此辣椒水之亂畫下句點。

分局長誤噴柯文哲辣椒水　劉世芳：懲處範圍尊重警政署量刑

分局長誤噴柯文哲辣椒水　劉世芳：懲處範圍尊重警政署量刑

柯文哲辣椒水案反轉　林昱孜道歉

柯文哲辣椒水案反轉　林昱孜道歉

即／辣椒水分局長記過拔官　警政署火速同意

即／辣椒水分局長記過拔官　警政署火速同意

分局長噴辣椒水遭拔官　詹江村：有這麼嚴重？還是有更深層原因？

分局長噴辣椒水遭拔官　詹江村：有這麼嚴重？還是有更深層原因？

關鍵字：

逢甲柯文哲吳敬田台中市警局辣椒水

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

退出民眾黨34天！林靖冠：接受民進黨徵召參選議員

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

台「名模教母」獨子熱戀國民少女

親哥捲性侵爭議　Jisoo發聲了

連長罵混血役男死鬼子　六軍團要辦了

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

快訊／庫克交棒！　卸任蘋果執行長

快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

一趟旅行看清一個人！

44歲Ella無預警披白紗！　宣布「重磅喜訊」下秒激動噴淚

台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億　公司：全部承擔

一片橘紅！　雷雨鋒面要來了

朱海君身邊「現護花男公然牽手緊摟」關係曝光

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座
屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面