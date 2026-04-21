烏龍分局長當天主動領辣椒水　「隱瞞實情」成調職主因

▲台中市警察局長吳敬田說明辣椒水烏龍事件，直言隱瞞實情是調職主因。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

民眾黨主席柯文哲陪同市議員參選人於逢甲夜市掃街時，意外引發的「辣椒水襲擊」烏龍事件，台中市警察局長吳敬田今（21）日說明對涉案分局長周俊銘的懲處原因及調查細節。吳敬田證實，周俊銘因未在第一時間如實回報，且身為主官卻處事不當，依規定加重處分記過兩次並調離現職。

分局長主動領用非標配裝備 測試後丟棄垃圾桶

針對外界好奇分局長為何隨身攜帶辣椒水，吳敬田解釋，依警政署規定，基層執行人員出勤需配備辣椒水，但組長、副分局長、分局長等督導層級，且維安掃街勤務慣例上也不要求配備。周俊銘當天是「主動要求」到派出所領取辣椒水，屬於其個人行為。

此外，民眾黨釋出影片顯示周俊銘將辣椒水丟進垃圾桶，吳敬田回應，該支辣椒水與記者會公布的是同一支。周俊銘於當晚10時許將其丟棄，警方調閱錄影帶確認後，於凌晨12時許趕赴現場從垃圾袋中查扣。吳敬田指出，辣椒水雖屬消耗品，用完可自行處理，但此動作也成為釐清真相的關鍵證據。

▲吳敬田坦言，周俊銘平時工作確實非常認真，但此次行為造成社會動盪及警力耗費，極為不恰當。（圖／翻攝六分局粉絲專頁）



未於24小時內坦承 「隱瞞實情」成調職主因

對於藍綠陣營罕見同聲質疑懲處過重，吳敬田駁斥政治考量。他表示，根據《警察人員獎懲標準表》，處事不當且影響警譽情節嚴重者應予記過，而周俊銘身為分局長主官，依規定須加重處分，因此記過兩次。

吳敬田強調，調職處分並非單純因為「誤噴辣椒水」，而是周俊銘在事發後並未第一時間坦承，直到24小時內經警方調查結果出來才鬆口。周俊銘當時辯稱，第一時間未坦承是因為認為「也有可能是其他人噴灑的」，但因涉及嚴重違反紀律及未如實告知等多項因素，所以建議警政署調職。

局長肯定平時表現 但強調「個案違紀」須分開處理

吳敬田坦言，周俊銘平時工作確實非常認真，但此次行為造成社會動盪及警力耗費，極為不恰當。他強調：「個人平常工作的認真與這個個案的情節狀況，我們要分開來看。」

至於一開始傳出有雙載機車騎士噴灑辣椒水，吳敬田表示，警方偵辦刑案會針對所有方向查證，機車騎士確實曾是查證重點之一，但最終透過錄影帶與內部調查，才鎖定是分局長所為，目前全案已移送地檢署偵辦。

▲柯文哲隔天前往彰化跑行程時，也提到被噴辣椒水過一天持續流淚。（圖／資料照片）