祖父代養孫求償勝訴！　法院判父親應還94萬扶養費

▲台南地院判決生父須返還祖父代墊扶養費近95萬元。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南地院審理一起不當得利案件，祖父代為扶養孫子多年後，向孩子父親請求返還扶養費，法院審酌相關事證後，判決被告應給付原告新台幣94萬9462元，並自2025年11月16日起至清償日止，按年利率5％計算利息，全案可上訴。

判決資料指出，被告為原告之子，與未成年子女生母在未婚情況下生下孩子，並於2018年間完成認養登記。惟自同年7月起，被告即將孩子交由原告（祖父）照顧，卻未支付任何扶養費，甚至一度入監服刑，長期未履行父親應盡義務。

原告主張，自2018年7月至2025年10月間，持續負擔孫子生活開銷，依行政院主計總處公布的台南市平均消費支出估算，總扶養費達189萬餘元，依法律規定父母應各負擔一半，因此請求被告返還95萬餘元。

法院審理認為，父母對未成年子女負有扶養義務，即使親權狀態有所變動，仍須依經濟能力分擔扶養責任。本案中，原告確實長期代為扶養孫子，被告則因此免除應負擔之支出，構成不當得利。

法官並指出，雖原告未逐筆提出支出單據，但日常生活費用本屬瑣碎，難以完全保存，採用平均消費支出作為計算基準具有合理性，最終認定被告應返還94萬9462元。

此外，法院也認定原告請求利息部分有據，判決被告須自起訴狀送達翌日起支付法定利息；至於超出部分的請求，則因計算誤差予以駁回。