　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

祖父代養孫求償勝訴！　法院判父親應還94萬扶養費

▲台南地院判決父親須返還祖父代墊扶養費近95萬元。（記者林東良攝）

▲台南地院判決生父須返還祖父代墊扶養費近95萬元。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南地院審理一起不當得利案件，祖父代為扶養孫子多年後，向孩子父親請求返還扶養費，法院審酌相關事證後，判決被告應給付原告新台幣94萬9462元，並自2025年11月16日起至清償日止，按年利率5％計算利息，全案可上訴。

判決資料指出，被告為原告之子，與未成年子女生母在未婚情況下生下孩子，並於2018年間完成認養登記。惟自同年7月起，被告即將孩子交由原告（祖父）照顧，卻未支付任何扶養費，甚至一度入監服刑，長期未履行父親應盡義務。

原告主張，自2018年7月至2025年10月間，持續負擔孫子生活開銷，依行政院主計總處公布的台南市平均消費支出估算，總扶養費達189萬餘元，依法律規定父母應各負擔一半，因此請求被告返還95萬餘元。

法院審理認為，父母對未成年子女負有扶養義務，即使親權狀態有所變動，仍須依經濟能力分擔扶養責任。本案中，原告確實長期代為扶養孫子，被告則因此免除應負擔之支出，構成不當得利。

法官並指出，雖原告未逐筆提出支出單據，但日常生活費用本屬瑣碎，難以完全保存，採用平均消費支出作為計算基準具有合理性，最終認定被告應返還94萬9462元。
此外，法院也認定原告請求利息部分有據，判決被告須自起訴狀送達翌日起支付法定利息；至於超出部分的請求，則因計算誤差予以駁回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
341 1 7742 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1.25兆國防特別預算國防部全說了　編5500億買防空等飛彈
26歲吳姓網紅被抓　查出是詐團金主！洗錢1.7億
青森強震「成因類似311」　郭鎧紋點名4地區恐影響台灣
aespa宣布世界巡演！海外首站來台灣
自衛隊「砲彈在戰車內爆炸」！3死1重傷
美伊再度緊張！　國際油價勁揚、飆漲逾6%
黑白切少東遭斷手腳　當街擄走畫面曝
朱海君身邊「護花男牽手緊摟」　關係曝光
快訊／辣椒水之亂　劉岑妤撤告「拎飲料慰勞」：別再政治鬥爭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本人氣KOL直飛台南拍攝！黃偉哲攜夢多帶路　推廣府城魅力

陳水扁30年久咳獲改善　臉書感謝健仁醫院全人照護

萌翻全台！菜奇鴨、夜奇鴨第二波周邊4/22開賣　限量登場掀收藏熱潮

10家嘉市好店品牌齊聚新加坡 　共創國際市場

祖父代養孫求償勝訴！　法院判父親應還94萬扶養費

台南3區大停水23小時！4/28起影響逾3.6萬戶　火車站工程同步施工

鳳梨田埂到泥坑戰場！斯巴達國際障礙賽十週年台南登場　5千人應戰

愛在山林在地創生 　職人手作藍染與植物染打造最自然美景

桃園後湖溪生態園區　變身獨木舟、輕艇親水活動新熱點

桃園市投入1.16億打造足球場新佈局　青埔足球場持續開放

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

「小孩過世怎麼處理？」禮儀師見詭異提問 機警報警揭虐童致死內幕｜奇摩知識+虐童致死案｜《我在案發現場》

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

日本人氣KOL直飛台南拍攝！黃偉哲攜夢多帶路　推廣府城魅力

陳水扁30年久咳獲改善　臉書感謝健仁醫院全人照護

萌翻全台！菜奇鴨、夜奇鴨第二波周邊4/22開賣　限量登場掀收藏熱潮

10家嘉市好店品牌齊聚新加坡 　共創國際市場

祖父代養孫求償勝訴！　法院判父親應還94萬扶養費

台南3區大停水23小時！4/28起影響逾3.6萬戶　火車站工程同步施工

鳳梨田埂到泥坑戰場！斯巴達國際障礙賽十週年台南登場　5千人應戰

愛在山林在地創生 　職人手作藍染與植物染打造最自然美景

桃園後湖溪生態園區　變身獨木舟、輕艇親水活動新熱點

桃園市投入1.16億打造足球場新佈局　青埔足球場持續開放

變裝皇后妮妃雅開箱「私密包」 掏出超狂凶器！

日本人氣KOL直飛台南拍攝！黃偉哲攜夢多帶路　推廣府城魅力

三度向老父住處丟噴燈、焚燒雜物　桃園男違法保護令被起訴

台灣百年老店驚呆！「天團男神曬1伴手禮」有品味　粉絲全買爆

中風復健「卡關」仍可進步　醫：「經顱磁刺激」助重啟大腦

比塑膠袋更毒？譚敦慈示警「1容器」別加熱：恐溶出塑膠微粒

林采緹產後「上胸消風全空杯」！補救2年：比原本大1cup 成果超辣

家暴妻還一路尾隨擋警車　毒駕男被判關11個月

別讓恐懼綁架餐桌！今年送給Sugar Mom的母親節應援　找回敢吃的底氣與動力

何依霈砸7位數迎「愛的結晶」新身份曝光　甜曝尪龍語申全程陪伴

香港金像獎／梁家輝5度封帝！　哽咽謝愛妻：忍了我44年

地方熱門新聞

白河警跨單位強力取締！酒駕、改裝車全面查緝29件違規全曝光

桃園捷運綠線德和路雨水下水道　超前完工

桃園後湖溪生態園區　成親水活動新熱點

南投縣政府將爭取中央3億補助建投89線高架橋減災

台南都會公車102路上線！崑山科大直達安平串聯觀光通勤雙動脈

桃園燈會主燈「飛馬」　移置「千塘行旅」

土方何處去？藍營提填海造陸蓋社宅批處理費暴漲衝擊營建業

台南學子前進休士頓！FIRST機器人大賽奪門票市府授旗祝捷

深耕食育再創佳績！台南後壁國小勇奪全國亞軍、佳里國中雙雙獲獎

浮報餐費遭識破！空軍前士官詐領未遂判刑10月緩刑2年

瓦拉米失聯婦人找到　尋獲已身亡

選前查察全面啟動！南檢召開策略會議嚴打賄選、假訊息與境外勢力

台南3區大停水23小時！4/28起影響逾3.6萬戶火車站工程同步施工

愛在山林打造藍染生態新體驗

更多熱門

相關新聞

丈夫想離婚！揪結婚證書「1關鍵」　法院：婚姻無效

丈夫想離婚！揪結婚證書「1關鍵」　法院：婚姻無效

男子阿勵與女子小柔（均為化名）原本簽署結婚書約並完成戶政登記，但婚後關係惡化，阿勵向法院提起訴訟，請求確認婚姻無效。法院審理後認為，結婚書約上的證人並未親自見聞雙方表達結婚意思，不符法律規定，因此判決兩人婚姻關係無效。

被毆、潑汽油　法官判3子女免養惡父　

被毆、潑汽油　法官判3子女免養惡父　

母靈堂前討錢　翁要女兒扶養法官打臉

母靈堂前討錢　翁要女兒扶養法官打臉

前夫擺爛　離婚媽想替小孩改母姓

前夫擺爛　離婚媽想替小孩改母姓

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

關鍵字：

養孫求償扶養費

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

退出民眾黨34天！林靖冠：接受民進黨徵召參選議員

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

台「名模教母」獨子熱戀國民少女

親哥捲性侵爭議　Jisoo發聲了

連長罵混血役男死鬼子　六軍團要辦了

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

快訊／庫克交棒！　卸任蘋果執行長

快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

一趟旅行看清一個人！

44歲Ella無預警披白紗！　宣布「重磅喜訊」下秒激動噴淚

台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億　公司：全部承擔

一片橘紅！　雷雨鋒面要來了

朱海君身邊「現護花男公然牽手緊摟」關係曝光

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座
屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面