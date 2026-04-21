高雄男與網友見面竟濺血！3男尬聊吵起來　他慘遭利器割傷手臂

▲受傷陳姓男子在現場接受救護人員包紮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區21日凌晨驚傳濺血案！32歲陳姓男子透過網路交友認識一名男子，相約到對方住家見面，沒想到人一到場才發現，現場還有另一名男子在場，3人聊天聊到一半竟突然爆發口角，其中一人疑似拿出利器，當場割傷陳男左手臂，之後2名男子立刻逃離現場，只留下陳男忍痛報警求救。

前鎮分局21日凌晨0時30分許接獲報案，指前鎮區中華五路某住家有民眾受傷需要協助，線上警網立即趕往現場處理。警方到場時，發現陳男左手臂疑似遭利器割傷，隨即協助由119救護人員送醫治療。

陳男向警方表示，他透過網路交友認識一名綽號「阿唐」的男子，對方約他到指定地點見面，不過等他到場後，才發現現場還有另一名綽號「阿賓」的男子在場。3人原本坐著聊天，過程中卻突然因故發生口角糾紛，接著「阿賓」就疑似拿出利器朝他攻擊，造成他左手臂受傷。

據了解，整起案件不排除與感情糾紛有關，不過為何起口角、當時到底談了什麼，陳男說法並不完全一致，因此整起案情仍有不少疑點，警方目前研判，陳男應是透過網路交友認識對方，之後赴約到住處見面，沒想到一進門就發現還有另一名男子在場，3人聊天過程中突然擦槍走火，最後演變成濺血衝突。

涉案「阿唐」與「阿賓」2名男子在陳男受傷後隨即逃離現場，前鎮分局立即成立專案小組，擴大調閱現場周邊監視器畫面，目前正全力查緝到案，進一步釐清案發經過。